Wie sieht das Schiff der Zukunft aus? Und was wird der Treibstoff der Zukunft sein? Die Kieler Werft Gebr. Friedrich in Friedrichsort rüstet sich für genau diese Fragen. Seit dem Winter entsteht an der Werft am Prieser Strand eine 100 Meter lange und 15 Meter breite Pieranlage.