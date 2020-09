Kiel/Lübeck/Berlin

„Die Städte brauchen dringend gesicherte Perspektiven und die Möglichkeit, Schlüsselimmobilien selbst zu erwerben“, sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Städtetages. Als „Eigentümer auf Zeit“ hätten die Städte viel mehr Möglichkeiten, die Nachnutzung zu gestalten und Fehlentwicklungen zu verhindern. Um den Städten den Immobilienerwerb zu erleichtern, sei die Hilfe von Bund und Ländern notwendig, betonte Dedy. Denkbar sei etwa die Schaffung eines Bodenfonds oder eine Erweiterung der Städtebauförderung.

Die Bürgermeister der großen Städte in Schleswig-Holstein unterstützen das: Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD), der zugleich Vizepräsident des Deutschen Städtetages ist, spricht sich für den Vorstoß aus und dafür, dass dieser rechtlich wie finanziell entsprechend untermauert wird. Nicht, weil die Stadt ein besserer Einzelhändler sei, aber weil etwas geschehen müsse: „Man muss doch sehen, dass die Struktureinbrüche im Einzelhandel so groß seien, dass der Markt sie nicht mehr allein lösen kann.“ Auch der Branchenmix müsse stimmen. „Wir sind kein Centermanager. Aber bislang können wir gerade einmal Wettbüros regulieren.“

Stadtentwicklung wird gelähmt

„Die Forderung des Deutschen Städtetages ist berechtigt“, sagt auch Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau ( SPD). „Die Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, Immobilien- und Preisspekulation entgegentreten zu können.“ Lindenau geht noch weiter: Er fordert die Reform des Steuerrechts. „Solange Kommunen gesetzlich verpflichtet werden, die Grundsteuer bei leerstehenden Immobilien zu reduzieren oder Investmentgesellschaften Leerstände zur steuerlichen Abschreibung beziehungsweise Verrechnung nutzen können, geht das zu Lasten der Kommunen. Stadtentwicklung darf nicht durch großflächige Leerstände gelähmt werden.“

In Lübeck ist die Betroffenheit über die Schließung der Karstadt-Filiale besonders groß, doch auch in Flensburg wird es bald kein Karstadt mehr geben. Clemens Teschendorf, Sprecher der Stadt, ist aber optimistisch, dass es mit einem Innenstadtmanagement gelingt, die Einkaufsstraßen trotzdem zu entwickeln; schließlich habe man viele Kunden aus Dänemark. „Aber der Städtetag hat ein Problem angepackt, das viele Städte betrifft“, sagt Teschendorf. Und auch für Flensburg könnte der Vorstoß eine gute Möglichkeit sein, ein „Joker“, wenn andere Maßnahmen nicht helfen.

Stadt fehlten Personal und Know-How

Doch es gibt auch Skepsis: Kritisch tritt dem Vorstoß der Grundeigentümerverband Haus + Grund entgegen. „Die spannende Frage ist doch, was sollen die Kommunen mit diesen Objekten machen? Regelmäßig fehlen Personal und Sachverstand, solche Immobilien sinnvoll zu nutzen“, sagt der Vorsitzende Alexander Blažek. „Der Staat hat doch gar nicht das Personal dafür, um irgendwie in einer Stadt einen Branchenmix herzustellen“, betont er. „Da sind doch wirklich vertiefte Kenntnisse erforderlich. Wir haben einen Regulierer und das ist der Wettbewerb. Die Mieter und Vermieter sind doch nicht so dusselig, das nicht zu sehen.“ Wenn es darum ginge, eine Karstadt-Immobilie zu kaufen, dann könne das eine Stadt jetzt schon tun, betont Blažek. Deshalb fordert er die Kommunen auf, erst einmal den öffentlichen Raum so aufzuwerten, dass Menschen gern wieder in die Innenstadt kommen.

Eingriff der Stadt könnte Problem verschlimmern

Auch die Industrie- und Handelskammer sieht gewisse Schwierigkeiten: „In vielen Zentren leiden die Entwicklungsperspektiven auch an den hohen Gewerbemieten“, sagt Julia Körner, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der IHK zu Kiel. „Lokale und regionale Vermieter sowie Immobilieneigentümer reagieren tendenziell schneller mit Preisangleichungen auf die Nachfragesituation am Markt.“ Diese Anpassungen könne man aber bei überregionalen oder auch internationalen Eigentümern nicht erkennen oder nur mit Verzögerung. Körner: „Somit besteht die Gefahr, dass eine zusätzliche kommunale Nachfrage auf einen Markt mit Leerstand bei gleichzeitig hohen Mietforderungen trifft. Wir warnen also davor, dass die öffentliche Hand dazu beitragen könnte, dass eine marktkonforme Mietanpassung ausbleibt.“

Leerstand müsse angegangen werden

Der Einzelhandel selbst sieht die Verringerung des Leerstandes im Fokus. Und der Vorstoß des Städtetages könne ein Weg dazu sein, findet Mareike Petersen, Geschäftsführerin beim Handelsverband Nord. Geschlossene Warenhäuser sähen einfach nicht gut aus und seien eine Katastrophe für jede Innenstadt. Sie fordert: „Wir brauchen ein Leerstandsmanagement.“

Und natürlich zeichne auch ein guter Branchenmix attraktive Städte aus. Wenn die Mieten zu hoch seien, wäre es auch schwierig, kleinere Geschäfte anzusiedeln. Zum Thema Steuerrecht sagt Petersen: „Ja, oft gibt es kein Interesse, leerstehende Flächen zu vermieten. Das kann ein Weg sein.“ Doch zu klären sei, ob es viele Geschäfte in einer Innenstadt betreffe – da könne nur ein Leerstandsmanagement helfen.