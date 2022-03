Geldanlage: Gold ist nicht mehr der einzige sichere Hafen

An Krisen fehlt es nicht. Es müssten also gute Zeiten für Gold sein, das nach traditionellem Anlegerverständnis im sichersten aller Häfen leuchtet. Dieser Ruf hat über die Jahre ein paar Kratzer bekommen, aber rund um den russischen Einmarsch in die Ukraine hat der Goldpreis tatsächlich lehrbuchmäßig reagiert.

Schon im Vorfeld stieg er mit der Zuspitzung der Lage, und Anfang März machte er dann einen Sprung. So kostete eine Feinunze am 1. Februar rund 1800 Dollar, am 9. März waren es 2050 Dollar – das macht 14 Prozent in fünf Wochen. In Euro gerechnet war es sogar noch etwas mehr, denn dessen Wert fiel im Gegenzug wegen des Kriegs in Europa.

Seitdem allerdings könnte man glauben, die Welt sei auf dem Weg zu schönster Ordnung. Der Preis ist auf rund 1900 Dollar gefallen, diese Woche endete mit einem klaren Minus. Haben die Anleger keinen Bedarf mehr an sicheren Häfen?

Doch, aber es gibt ja mehrere. Seit die Notenbanken die Zinswende begonnen haben, bringen Staatsanleihen wieder Rendite – bescheiden und natürlich kleiner als die Inflationsrate, aber immerhin. Bei zehnjährigen US-Papieren ist sie über 2 Prozent gestiegen, Bundesanleihen haben nach Jahren im Minusbereich zumindest wieder 0,3 Prozent erreicht.

Das war nicht unbedingt zu erwarten, denn angesichts der massiven Konjunkturrisiken rechneten manche mit mehr Zurückhaltung der Notenbanken. Aber zuerst die EZB und dann die Fed bekräftigten ihre Linie einer strafferen Geldpolitik – und machten Gold damit ein bisschen weniger interessant.

Aber dabei muss es nicht bleiben. Denn allzu weit sollte es mit den Zinsen nicht aufwärts gehen, und andere Faktoren passen durchaus in ein Goldszenario. Die Inflation bleibt hoch, politisch ist keine Beruhigung in Sicht, zumindest in Europa droht deshalb sogar wieder eine Rezession, entsprechend unsicher sind die Aktienmärkte.

Jeff Currie, Rohstoffexperte bei der Investmentbank Goldman Sachs, beobachtet eine extrem starke Goldnachfrage und sagte im TV-Sender Bloomberg den „perfekten Aufschwung“ voraus. Currie rechnet mit einem Preisanstieg bis 2500 Dollar.

Stefan Winter ist leitender Wirtschaftsredakteur des RND. Er schreibt an dieser Stelle wöchentlich über Börse, Finanzmarkt, Aufstieg und Fall der Kurse - und die Unternehmen dahinter.

Von Stefan Winter/RND