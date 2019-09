Im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der dänischen Danske Bank haben Ermittler in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt nach Beweisen gesucht. Die Deutsche Bank bestätigte am Mittwoch die Durchsuchung vom Dienstag, über die zuvor die „ Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatte.

Wie die Süddeutsche Zeitung ( SZ)berichtet, besuchten am Dienstagvormittag Ermittler der Frankfurter Staatsanwaltschaft und des Bundeskriminalamts die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt. Demnach geht es um den Verdacht der Beihilfe zur Geldwäsche. Es werde gegen eine Person ermittelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft gegenüber der SZ.

Hintergrund ist offenbar der Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank. Das skandinavische Geldhaus soll zwischen 2007 und 2015 bis zu 200 Milliarden Euro aus dubiosen russischen Quellen gewaschen haben.

Nach Angaben der SZ war bislang nicht einmal bekannt, dass in der Affäre überhaupt deutsche Behörden ermitteln. Nun werfen die Ermittler Deutschlands größtem Geldhaus offenbar vor, in einigen Fällen keine Geldwäscheverdachtsmeldungen gemacht zu haben, obwohl das angezeigt gewesen wäre. Dem Vernehmen nach geht es um eine niedrige zweistellige Zahl von Fällen. Die Deutsche Bank war Korrespondenzbank der Danske Bank in Estland.

Estnischer Spitzenmanager tot aufgefunden

Ein Sprecher der Deutschen Bank erklärte am Mittwoch auf Anfrage: „Die Deutsche Bank hat den Sachverhalt bereits selbst umfassend aufgearbeitet und hat die angeforderten Unterlagen soweit möglich freiwillig herausgegeben und wird weiter mit der Staatsanwaltschaft kooperieren.“

Unterdessen berichteten am Mittwoch mehrere Medien übereinstimmend, dass ein früherer Spitzenmanager der Danske-Bank in Estland tot aufgefunden wurde. Der Tote ist demnach Aivar Rehe, der zwischen 2007 und 2015 Chef der Danske Bank in Estland war. Im Geldwäscheskandal zählte er nicht zu den Verdächtigen. Nach Angaben der SZ hat die estnische Danske-Bank-Tochter bei der Geldwäsche aber eine Rolle gespielt.

Mit dpa

Von Christoph Höland/RND