Handel setzt auf Online-Kunden

Kiel

Die Botschaft ist unmissverständlich: „Wir sind für Sie da!“, heißt es auf der Internetseite des Kieler CD-Geschäftes Ruth König Klassik. Die Not, die das Virus auch über den stationären Einzelhandel bringt, hat Inhaberin Ruth König (74) erfinderisch gemacht: Kein Kunde darf, wie verordnet, den Laden betreten, stattdessen gibt es die Möglichkeit, Tonträger an einem Klapptisch überreicht zu bekommen, der in der halb geöffneten Tür aufgebaut wird.

Im Corona-Modus versandkostenfrei

Ein paar Kunden waren bis zum Mittag schon da, um bestellte Ware abzuholen. Doch selbst, wenn sie ihr Ladengeschäft in der Dänischen Straße vorübergehend komplett schließen müsste, wäre das nicht das Ende. Denn wie andere Einzelhändler auch lebt Ruth König schon lange nicht mehr allein vom Verkauf vor Ort. Sie verschickt CDs, die online oder telefonisch bestellt werden, in die ganze Republik. In normalen Zeiten berechnet sie dafür Versandkosten, doch im Corona-Modus macht sie es gratis: „Das Online-Geschäft ist in dieser Lage natürlich sehr wichtig, um weiterhin Umsatz zu machen.“ Krisen und Umbrüche in der Musikbranche hat die Kieler Händlerin schon viele überstanden, auch den Siegeszug von Amazon und Spotify, der andere Musikläden längst zum Aufgeben gezwungen hat: „Ich bin sicher, wir werden auch das jetzt überstehen.“

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Käufer sind tief verunsichert

Auch wenn Online-Geschäft und telefonische Bestellungen für viele Läden über Wochen die einzige Verbindung zu den Käuferinnen und Käufern sind, halten sich die Erwartungen in Grenzen. Denn während sich Amazon über explodierende Verkäufe freut und entsprechend mehr Personal einstellt, verzeichnen viele regionale Händler einen kräftigen Rückgang der Internetumsätze: „Wir erleben Einbrüche von 20 bis 30 Prozent“, sagt Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Die Verunsicherung in der Käuferschaft sei so groß, dass teurere Anschaffungen eher verschoben werden. Gleichwohl rät der Verband seinen Mitgliedern, das Online-Geschäft als zusätzlichen Vertriebsweg weiter zu forcieren.

Händler dürfen an der Tür verkaufen

„Die Verkaufsflächen müssen geschlossen werden, aber die Händler könnten einen Lieferservice anbieten oder Ware den Kunden aushändigen“, sagt Julia Körner, Leiterin Existenzgründungen und Unternehmensförderung der IHK zu Kiel. „Das Ziel ist es nicht, etwas zu umgehen, sondern umzudenken und nach pfiffigen Lösungen zu suchen.“ Allerdings mahnt sie, dass die Bezahlung nicht an der Tür in bar erfolgen dürfe, sondern über andere Wege, etwa durch Lastschrifteinzug. So ließe sich nicht das normale Umsatzvolumen erzielen, doch jedes Geschäft helfe den Händlern.

Otto sieht Online-Handel langfristig als Gewinner

Thomas Voigt, Direktor Kommunikation bei Otto, ist überzeugt: „Der Online-Handel wird mittelfristig und strukturell von dieser Krise profitieren.“ Bei dem Hamburger Konzern – Nummer zwei im Online-Geschäft in Deutschland – sei aber kein Boom zu verzeichnen. Es gebe Sortimente, die jetzt einen Anstieg verzeichnen, etwa Elektrogeräte oder auch Entertainment. Doch dafür seien die Ladenlokale von Marken wie Bonita, die zum Konzern gehören, jetzt von Schließungen betroffen. Deshalb sei die Lage eher ausgeglichen.

Gesparte Reiseausgaben für den Konsum?

„Unser Geschäft ist tendenziell stabil. Aber es ist natürlich ein Vorteil, wenn Waren ins Haus geliefert werden, und wir haben auch die kontaktlose Lieferung möglich gemacht.“ Die Kunden müssten also gar nicht mehr mit dem Fahrer zusammenkommen. Was hinzukomme: Wenn jetzt Reisen eingeschränkt werden, könnten Kunden mehr Geld für den Konsum auszugeben, also Artikel online kaufen, statt die Mittel diese in eine teure Urlaubsreise zu stecken.

Auch Nortex sucht neue Wege

Der Textilspezialist Nortex in Neumünster ist bislang im Online-Handel nicht unterwegs, will die Zwangsschließung bis nach Ostern aber nutzen, um diesen Weg zu ebenen: „Wir wollen kein Zalando sein, sondern ein Konzept erarbeiten, dass unsere Stärken auch online zur Geltung bringt“, sagt Geschäftsführer Kai Först. Das Unternehmen sei so solide aufgestellt, dass sich seine 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen keine Sorgen um ihre Gehälter machen müssten. Allerdings stellt die Zwangsschließung das 1937 gegründete Unternehmens vor erhebliche Herausforderungen. Eine davon sei, die Waren, die nach wie vor geliefert werden, sicher und geschützt vor Staub oder Licht zu lagern: „Wir sind ja kein Museumsdepot, sondern auf Verkauf eingestellt.“

Meislahn setzt auf Kuschel-Ware

Gas geben beim Online-Geschäft will auch der Kieler Wäsche-Spezialist Meislahn. Der Versand lief bislang eher nebenbei. Nun will das Unternehmen rund 500 seiner 20 000 Produkte über seinen Online-Shop anbieten, und zwar solche, die in Corona-Zeiten besonders gefragt sind: Bettwäsche, Kissen und Kuschel-Wäsche zum Netflix-Gucken zum Beispiel.

Mehr aus der Wirtschaft lesen Sie hier.