Maßgeblich für den Erfolg seien die selbstständigen Kaufleute, hieß es bei der Generalversammlung in Neumünster.

Von den 675 Lebensmittelgeschäften, die Edeka Nord beliefert, sind 658 in deren Hand. 17 Märkte betreibt der Konzern in Eigenregie. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben die selbstständigen Kaufleute eine Umsatzsteigerung von 2,4 Prozent auf vergleichbarer Fläche erzielt. Die durchschnittliche Verkaufsfläche der Märkte liege bei rund 1175 Quadratmetern.

18 neue Märkte eröffnet

Der Warenumsatz in den Edeka- und Marktkauf-Läden in Eigenregie ging um knapp 50 Millionen Euro auf 322,4 Millionen Euro zurück. Grund sei die Abgabe von vier Märkten, unter ihnen das a+b Center in Neumünster, an selbstständige Händler.

2019 sind 18 Märkte neu eröffnet und 17 Objekte vergrößert worden. In Neumünster entsteht zudem ein neues Frischdienstlager, das Ende 2021 in Betrieb genommen werden soll.

Fleischwerk sorgt für Zuwachs

Ein Wachstumstreiber war das eigene Fleischwerk in Valluhn ( Mecklenburg-Vorpommern), das gerade erst erweitert wurde. Dort stieg der Warenumsatz um 3,8 Prozent auf 334 Millionen Euro.

Weil der Betrieb der Großbäckerei in Hohenwestedt im Juni 2019 eingestellt wurde, sank der Umsatz in dieser Sparte auf 5,8 Millionen Euro. 2018 lag er noch bei 14,4 Millionen. Zudem verkaufte Edeka Nord seine Dallmeyers Backhus GmbH an die Heinrich von Allwörden GmbH und hält am neugegründeten Gemeinschaftsunternehmen 45 Prozent der Anteile.

Zahl der Mitarbeiter gesunken

Insgesamt erwirtschaftete der Konzern einen Jahresüberschuss von 48 Millionen Euro. Obwohl es einen Rückgang beim Warenrohgewinn gegeben habe, sei das Ergebnis hier durch überproportional gesunkene Personal- und Sachkosten verbessert worden. Edeka Nord beschäftigte 4691 Mitarbeiter, das waren knapp 890 weniger als noch im Vorjahr.

Corona bescherte Plus im ersten Quartal 2020

Für 2020 rechnet Edeka Nord mit einem Überschuss von etwa 25 Millionen Euro. Die Prognose sei aber vor Ausbruch der Corona-Krise erstellt worden. Da der Lebensmittelhandel nicht von Schließungen betroffen war, sondern sich durch den Shutdown vieler Teile des öffentlichen Lebens die Nachfrage nach Lebensmitteln von Privathaushalten vielmehr erhöhte, habe es im ersten Quartal einen Umsatzzuwachs gegeben.