Kitas und Schulen geschlossen: So reagieren die Unternehmen in SH

Eine Umfrage bei Unternehmen in der Region zeigt: In dieser Ausnahmesituation versuchen viele Betriebe, ihren Beschäftigten so weit wie möglich entgegenzukommen.

Beispiel Raytheon Anschütz in Kiel: Um die Krisenlage zu entschärfen, haben Geschäftsführung und Betriebsrat des Nautik-Spezialisten am Freitag eine Sonder-Betriebsvereinbarung geschlossen. Betroffene können die Mobilarbeit ausweiten, Gleitzeit nutzen, Überstunden abbummeln, Minusstunden aufbauen oder regulären Urlaub nehmen. Unbezahlter Urlaub, so Unternehmenschef Michael Schulz, sei auch möglich – in der Regel aber nur das letzte Mittel: „Geschäftsführung und Betriebsrat sind sich einig, dass notwendige Kinderbetreuung vor der Arbeitspflicht kommt.“

Aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls hatte Raytheon Anschütz seine 560 Mitarbeiter am Freitag nach Hause geschickt. Nachdem die betroffene Person negativ getestet wurde, soll die Arbeit am Montag normal weitergehen.

Förde Sparkasse stellt betroffene Eltern vier Tage frei

Die Entscheidung, bis zum 19. April alle Schulen und Kitas zu schließen, stellt „viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern vor eine große organisatorische Herausforderung“, heißt es bei der Förde Sparkasse. Daher habe der Vorstand beschlossen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die betreuungspflichtige Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren haben und bei denen es keine andere Betreuungsmöglichkeit gebe, zusätzlich vier Tage bezahlte Freistellung zu ermöglichen.

Daneben gibt es die Möglichkeit, in Abstimmung mit der Führungskraft vom flexiblen Arbeitszeitmodell Gebrauch zu machen. Dazu gehören Zeitausgleich, unbezahlte Freistellung, der temporäre Aufbau von Minusstunden sowie eine flexible Arbeitszeitaufteilung.

„Dies ist eine Notsituation“, sagt Jürgen Holdhof, Geschäftsführer des Kieler Pumpenherstellers Edur. Das Unternehmen werde keinem Mitarbeiter und keiner Mitarbeiterin verwehren, zu Hause zu bleiben, um die Kinder zu betreuen. Auch hier hat man eine Betriebsvereinbarung geschlossen, die etwa erlaubt, bis Ostern alle Plus-Stunden auf den Gleitzeitkonten zu nutzen. Um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, wird das Unternehmen ab Montag quasi aufgespalten: Vereinbart wurde die Arbeit in zwei Schichten, die keinerlei direkten Kontakt miteinander heben.

Coronavirus : Provinzial setzt bei der Prävention auf mobiles Arbeiten

Auch die Provinzial-Versicherung bereitet sich auf alle Eventualitäten vor: „Die Möglichkeiten für mobiles Arbeiten sind seit Wochenbeginn noch einmal deutlich ausgeweitet worden“, sagt Thomas Niemöller, Vorstandsmitglied und Notfallmanager der Provinzial Nord Brandkasse AG. Wer noch nicht über das technische Equipment verfügte, sei damit ausgestattet worden. Können die Mitarbeiter kurzfristig Urlaub nehmen oder Überstunden abbummeln? „Hier kommen wir den Kolleginnen und Kollegen so weit wie möglich entgegen“, versichert Niemöller.

Das Unternehmen geht davon aus, dass sich auch durch die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens die Zahl der Krankmeldungen in Grenzen halten wird und sich Personalengpässe vermeiden lassen: „Die Zahl der Kolleginnen und Kollegen, die am Arbeitsplatz im Unternehmen präsent sein müssen, wurde bereits deutlich reduziert.“ Ob Beschäftigte notfalls unbezahlten Urlaub nehmen können, werden noch geprüft.

Auch Dräger zählt eine ganze Palette von Möglichkeiten auf: Die Beschäftigten können bezahlten Urlaub nehmen, Stunden vom Gleitzeitkonto nutzen, von zu Hause arbeiten, oder sich unbezahlt freistellen lassen. „Unser Pandemie-Krisenstab beobachtet die Entwicklung sehr genau“, sagt Unternehmenssprecherin Melanie Kamann. Für personell kritische Bereiche würden Vorkehrungen getroffen.

