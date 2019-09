Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit kaufen Finanzinvestoren reihenweise Zahnarztpraxen in Deutschland auf. In Schleswig-Holstein geht es noch um Einzelfälle, doch auch im Norden breiten sich die Praxisketten aus. Was das für die Patienten bedeutet? Nichts Gutes, fürchten Ständevertreter.