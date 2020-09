Kiel

Wie rasant der Umbruch in der Bankenlandschaft voranschreitet, das kann man an mehreren Indikatoren festmachen. Zum Beispiel daran, dass es in Schleswig-Holstein vor 15 Jahren noch 21 Sparkassen mit rund 9000 Beschäftigten und 489 Filialen gab. Bis heute übrig geblieben sind elf Institute, 7000 Beschäftigte und gerade noch rund 360 Geschäftsstellen. Nahezu synchron verlief die Konsolidierung bei den Genossenschaftsbanken.

Noch Anfang 2020 wurde eine Sparkassen-Fusion ausgeschlossen

Wenn die Dinge sich so schnell ändern, dann können auch Experten in ihren Einschätzungen mal daneben liegen. Als die Kieler Nachrichten Anfang dieses Jahres beim schleswig-holsteinischen Sparkassenverband nachfragten, ob zeitnah weitere Verschmelzungen im Land zu erwarten seien, lautete die Antwort: „Es stehen keine Fusionen unter den schleswig-holsteinischen Sparkassen an.“ Mehr noch: Derzeit bestehe auch „keine Veranlassung, an der Struktur der Institute etwas zu ändern“.

Wer groß ist, kann Kostendruck besser wegstecken

Dabei dürften zu jenem Zeitpunkt die Vorstände von Förde Sparkasse, Götz Bormann, und der Sparkasse Mittelholstein AG, Sören Abendroth, bereits einen regen Austausch über die Frage gepflegt haben, ob man angesichts der schwierigen Großwetterlage nicht gemeinsam in die Zukunft gehen wolle. Nun ist Größe kein Allheilmittel gegen bröckelnde Erträge, wachsende Online-Konkurrenz und eine regulierungseifrige Bankenaufsicht. Doch wer groß ist, kann Kostendruck besser wegstecken.

Förde Sparkasse bundesweit nur auf Platz 33

Aber Größe ist relativ. In Schleswig-Holstein ist die Förde Sparkasse zwar die Nummer eins, in der Rangliste aller 379 Sparkassen schafft sie es aber gerade auf Platz 33. Zusammen mit Mittelholstein (Platz 154) würde man immerhin einen Sprung auf Rang 17 machen.

Bormanns Angst vor einem finanziellen Tsunami

Beide Häuser seien „kerngesund“, betont Bormann, doch auf den anhaltenden Ertragsdruck müsse man einfach reagieren. Mit Sorge schauen die Institute auf die Folgen der Corona-Krise. Dass die vergangenen Jahre vergleichsweise solide Zahlen gebracht haben, liegt vor allem auch daran, dass kaum Kredite ausgefallen sind. Noch, sagt Bormann, gebe es in der Hinsicht keinerlei Auffälligkeiten: „Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich sitze am friedlichen Strand und draußen rauscht ein Tsunami heran.“

Die freien Sparkassen haben keine Träger, sondern Aktionäre

Für bundesweite Aufmerksamkeit dürfte ein Zusammenschluss beider Institute vor allem sorgen, weil sich hier zwei Welten innerhalb der Sparkassen-Familien berühren: die öffentlich rechtliche und die der „Freien Sparkassen“, von denen es bundesweit nur eine Handvoll gibt und die zumeist als privatrechtliche Aktiengesellschaften organisiert sind. Allein drei dieser Sparkassen-AGs haben ihren Sitz in Schleswig-Holstein: Bordesholm, Lübeck und Mittelholstein.

Auch sie sind per Satzung verpflichtet, nicht auf Rendite zu schielen, sondern das Wohlergehen der Region zu fördern. Doch anders als bei einer Anstalt öffentlichen Rechts gibt es hier keine „Träger“ - in der Regeln Städte und Kreise über ihre kommunalen Zweckverbände -, sondern eben Aktionäre. Darunter sind zwar öffentliche Körperschaften, doch auch privatrechtliche Investoren mischen ordentlich mit, insbesondere die Haspa-Finanzholding, die beispielsweise gut die Hälfte an Mittelholstein hält.

Gewerkschaft sieht die AG kritisch

Und so sieht die Gewerkschaft die geplante Verschmelzung beider Häuser unter dem Dach einer AG als „schwieriges Unterfangen“ an. In beiden Unternehmen habe es bereits massiven Personalabbau gegeben, sagt Verdi-Nord-Sprecher Frank Schischefsky. Dieser Kurs können sich deutlich verschärfen. Und: Die Sparkasse Mittelholstein unterliege schon heute keiner Tarifbindung mehr: „Wenn sich ein solches Modell auf die Beschäftigten der Förde Sparkasse überträgt, ist Ärger programmiert.“

Aus Sicht der Gewerkschaft darf ein neues Unternehmen auf gar keinen Fall aus der Gemeinwohlverpflichtung entlassen werden. Hier stünden die Mitglieder der Aufsichtsgremien, „allen voran Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, in der Verantwortung für die Beschäftigten und die Kunden“.

Bormann sieht keine Gefahr für Gemeinwohlorientierung

Bormann - der das neue Unternehmen in der Anlaufphase führen und dann an Abendroth übergeben möchte - sieht auch nicht den Hauch einer Gefahr, dass sich an regionaler Verankerung oder Gemeinwohlorientierung irgendetwas ändern wird. Er beschreibt den Übergang zur AG vor allem als große Chance, Kunden an „ihrer Sparkasse“ zu beteiligen.

Kiels OB Kämpfer ist nicht abgeneigt - unter Bedingungen

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD), Verwaltungsratschef der Förde Sparkasse, steht dem Vorhaben angesichts der großen Herausforderungen nicht abgeneigt gegenüber, knüpft eine Zustimmung jedoch an Bedingungen: So dürften Gewinne einer Fusion nicht auf Kosten der Beschäftigten erwirtschaftet werden, regionale Verankerung und Gemeinwohlverpflichtung müssten gewährleistet bleiben. Zudem müssten die Träger bei einem möglichen Verkauf von Aktien ein Vetorecht haben.

Kieler Grüne Kordouni lobt die "Bürgersparkasse"

Die SPD-Ratsfraktionschefin Gesa Langfeldt legt Wert auf die Feststellung, dass es bislang nur grünes Licht für „vertiefende Gespräche“ gebe. „Es ist sinnvoll, darüber zu reden“, sagte sie. „Die Sparkassenlandschaft wird sich weiter verändern.“ Gerade in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft erkennt die grüne Ratsfraktionschefin Jessica Kordouni, ebenfalls Verwaltungsratsmitglied, allerdings „einen charmanten Punkt: die Bürgersparkasse“.

CDU-MdB Stritzl sagt: Es muss inhaltlich passen

Am zurückhaltendsten äußert sich der CDU-Bundestagskandidat Thomas Stritzl, der für seine Partei im Verwaltungsrat sitzt. Der Vorstand habe „keinen Freifahrtschein, sondern nur einen Prüfauftrag“. Er erwarte, dass die Vorstände die Fusionsgespräche „sauber aufbereiten“, sagte Stritzl. Lediglich aus den Geschäftsgebieten der beiden Sparkassen ergebe sich eine Fusion „fast zwangsläufig“, weil sie sehr ineinander verschachtelt seien. Aber „wenn es inhaltlich nicht passt, dann findet das vielleicht auch alles nicht statt“.

Landräte sehen noch einige offene Punkte

Rolf-Oliver Schwemer, Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde (parteilos), begrüßt die Gespräche. Es gebe aber „eine Reihe von offenen Punkten, die gelöst werden müssen.“ Als Beispiele nennt er die Wahl der Rechtsform und die Frage, wie kommunale Belange weiterhin angemessene Berücksichtigung finden. Auch Stephanie Ladwig, Landrätin des Kreises Plön (parteilos), macht deutlich, dass eine Fusion kein Selbstgänger ist: „Die endgültige Entscheidung hängt von den Verhandlungsergebnissen ab“, sie obliege letztlich den Trägern der Institute, die in ihren Kreistagen und Ratsversammlungen darüber zu befinden hätten.

