Kiel

Trotz aller Bemühungen, die starre Aufteilung in klassische Frauen- und Männerberufe zu durchbrechen, halten viele Jugendliche an den traditionellen Geschlechterrollen fest.

Ein Blick in die von der Regionaldirektion Nord veröffentlichte Auflistung der 2020 in Schleswig-Holstein abgeschlossenen Ausbildungsverträge zeigt, dass sich die Berufswünsche vieler Schülerinnen und Schüler nach wie auf klassisch weibliche oder männliche Berufe konzentrieren. „Damit werden interessante berufliche Perspektiven ausgeblendet und zahlreiche Angebote ungenutzt bleiben“, sagt Direktionschefin Margit Haupt-Koopmann.

Kaum weiblicher Nachwuchs im Kfz-Bereich

Beispiel: Landesweit haben im vergangenen Jahr lediglich 45 junge Frauen einen Ausbildungsvertrag im Bereich Kraftfahrzeugmechatronik unterschrieben. Die Zahl bei den jungen Männern: 744. Bei den ‚Medizinischen Fachangestellten‘ – man kann es sich denken – ist umgekehrt: In diesem Beruf begannen 585 Frauen und nur 18 Männer eine Ausbildung.

Es sei bedauerlich, so Haupt-Koopmann, dass noch immer Geschlechterklischees die Berufswahl junger Frauen und Männer gleichermaßen beeinflussten. „Hier ist ein Umdenken erforderlich.“ Ihr Appell an die Eltern: „Sie sind die wichtigsten Ratgeber bei der Berufswahl. Ermutigen Sie Ihre Kinder, sich über das breite Spektrum an beruflichen Alternativen zu informieren.“

Livestream und Online-Workshops

Exemplarisch weist Haupt-Koopmann auf Angebote der Arbeitsagenturen im Land hin, wie etwa Digital-Events für Schülerinnen und Schüler, bei denen in einem moderierten Livestream die Ausbildungs- und Studienangebote der Bundesagentur für Arbeit vorgestellt werden. In Neumünster bietet die Regionaldirektion zusammen mit Studentinnen der Fachhochschule Kiel einen Online-Workshop an, in dem Mädchen ab der 5. Klasse spielerisch erste Schritte zur Programmierung von kleinen Robotern lernen.