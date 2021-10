Kiel

Baustoffunternehmer Lars Glindemann weiß: „Kiesabbau ist nicht sexy.“ Das ist untertrieben. Kiesgruben sind ungefähr so beliebt wie Hochspannungsleitungen, Handymasten oder Bauschutt-Deponien. Man braucht sie, will sie aber nicht vor der eigenen Haustür haben. Trotz Renaturierung: Kiesabbau ist ein schwerer Eingriff in die Umwelt, das räumt auch Glindemann ein. Aber noch größer wäre der Schaden für das Klima, würde man Kies – statt ihn vor Ort zu gewinnen – von weither beschaffen, per Schiff oder Lkw.

Der Kiesabbau stößt an seine Grenzen

Doch der Kiesabbau in Schleswig-Holstein stößt an seine Grenzen, es fehlt an Genehmigungen. Mit einem ungewöhnlichen Vorstoß will Glindemann das Korsett sprengen. Sein Angebot: Wenn der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine 25-Hektar-Fläche unweit des erschöpften Kiesabbaus in Grevenkrug bei Bordesholm für den Abbau freigibt, will Glindemann Millionen in eine „Modellregion“ investieren – einschließlich Baustoffzentrum, Recycling-Betonwerk und Öko-Wohngebiet. Arbeitstitel: „Green Grevenkrug“.

Lars Glindemann ist Jahrgang 1971 und damit genauso alt wie das Unternehmen, das sein Vater vor 50 Jahren in Grevenkrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gründete. Hier, bei Bordesholm schlägt auch heute noch das Herz der Unternehmensgruppe. Hier startete Peter Glindemann mit einem Kieswerk und einer Handvoll Mitarbeiter. Er rechnete sich große Chancen aus durch die bevorstehende Segelolympiade in Kiel. Für den Autobahnbau und die Errichtung des olympischen Dorfes wurde schließlich jede Menge Kies und Sand benötigt. Die Rechnung geht auf, das Unternehmen wächst und stellt sich immer breiter auf. 1982 startet Glindemann einen Container-Dienst für die Abfallentsorgung bei Unternehmen und Privatkunden. Vier Jahre später entsteht in Grevenkrug die erste Baustoff-Recycling-Anlage Schleswig-Holsteins.

Ohne Sand und Kies auch kein Wohnungsbau

Lars Glindemann sitzt in einem großen Konferenzraum, nippt an seinem Kaffee und erzählt, welche Gedanken ihn zu seinem Vorstoß „Green Grevenkrug“ bewogen haben: „Eine Zivilgesellschaft muss sich an Fakten halten, auch wenn sie unbequem sind.“ Wir Menschen, sagt er, bräuchten nun einmal mineralische Rohstoffe. Sei es für die Produktion von Zahnpasta, Farben, Porzellan oder Glas. Oder für den Bau von Wohnungen, Schulen, Straßen, Gewerbegebieten und Industrieanlagen. Sand und Kies sind Grundstoffe in der Betonherstellung, bilden damit gewissermaßen das Fundament der Wirtschaft. Allein in Schleswig-Holstein werden pro Jahr rund 19,5 Millionen Tonnen Mineralrohstoffe verarbeitet oder verbaut. Noch kann das Land den größten Anteil seines Bedarfs aus heimischem Abbau decken. Doch diese Zeiten, und davor warnt nicht nur Glindemann, könnten schon bald vorbei sein.

Genug Kies für 175 Jahre – zumindest in der Theorie

Dabei ist Schleswig-Holstein mit mineralischen Rohstoffen reich gesegnet. Rund 175 Jahre, so haben Experten ausgerechnet, dürfte das heimische Reservoir noch reichen. Doch das ist ein theoretischer Wert. Die durchschnittliche Restlaufzeit aller genehmigten Abbauflächen liegt bei Sand und Kies zwischen sechs und acht Jahren. Die regionalen Vorkommen nicht zu nutzen, wäre ökologisch fatal, warnt Glindemann und verweist auf eine Berechnung des Baustoffverbandes Vero. Demnach stößt ein Lkw, der 25 Tonnen Kies vom Kieswerk zur Baustelle fährt, pro Kilometer 1,59 Kilogramm Kohlendioxid aus. Kämen nur zehn Prozent des Materials aus dem Ausland, so die Vero-Rechnung, würde der CO2-Ausstoß aufgrund zusätzlicher Lkw- und Schiffstransporte um rund 24 000 Tonnen steigen.

Mit gut 150 Beschäftigten sowie fünf Kieswerken, einer Bauschuttdeponie und demnächst zwei Recyclingstandorten zählt die Glindemann-Gruppe zu den bedeutenden Playern der Baustoffbranche in Schleswig-Holstein. Mit seinen Projekten macht sich das Unternehmen allerdings nicht nur Freunde. Als etwa klar wurde, dass eine renaturierte Fläche in Langwedel als möglicher Standort für eine Bauschutt-Deponie im Gespräch ist, formierte sich im Dorf massiver Widerstand.

Um die umstrittene Kiesfläche in Grevenkrug – sie gehört dem Unternehmen – kämpft die Firma bereits seit 2009. Das Vorkommen auf dem 25-Hektar-Areal sei extrem hochwertig, sagt Glindemann: „An anderen Orten bräuchte man für die gleiche Menge Kies rund 100 Hektar Landschaftsfläche.“ In der Abwägung zwischen ökonomischen Interessen und ökologischen Belangen sah der Kreis bislang jedoch keinen Grund, das umstrittene Ackerland mit angrenzender Tannenbaumschonung aus dem Status als Landschaftsschutzgebiet zu entlassen.

„Die Modellregion braucht die neue Fläche“

Doch wenn die Idee des Modellstandortes Grevenkrug aufgehen soll – also alle recycelten und originären Rohstoffe an einem Ort zu gewinnen und zu neuen Baustoffen zu verarbeiten – dann, sagt Glindemann, müsse die benachbarte Fläche zwingend für den Kiesabbau freigegeben werden. Denn ansonsten müssten die benötigten Rohstoffe von anderen Kiesabbaugebieten hertransportiert werden, aus Norwegen etwa, aus Bayern, NRW oder Sachsen: „Das wäre umweltpolitisch und volkswirtschaftlich absurd.“ Und immerhin: „Die ersten Reaktionen auf unseren Plan sind sehr positiv.“