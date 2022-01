Kiel

Es ist ein Auftrag mit Strahlkraft für den Bahntechnik-Standort Kiel: Die Bahn-Tochter DB Cargo bestellt beim Kieler Hersteller Vossloh Locomotives bis zu 250 hochmoderne Hybridlokomotiven. 50 Fahrzeuge sind fest geordert, für weitere 200 Loks wurde ein Rahmenvertrag unterzeichnet. Mit dem in Kiel neu entwickelten und besonders abgasarmen Typ DM 20 will die Staatsbahn nach und nach ihre angejahrte Fahrzeugflotte modernisieren. Die Auslieferung soll ab 2024 beginnen.

Es geht um einen hohen dreistelligen Millionenbetrag

„Das ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Auftrag in der Geschichte des Unternehmens“, sagte eine Vossloh-Sprecherin. Über das finanzielle Volumen haben beide Parteien striktes Stillschweigen vereinbart. Brancheninsider gehen davon aus, dass es um einen hohen dreistelligen Millionenbetrag geht.

Die gewählte Antriebsvariante verfügt über zwei Dieselgenerator-Aggregate und eine Traktionsbatterie als Energiespeicher. Während die Leistung beider Dieselmotoren der neuesten Generation mehr als 900 Kilowatt beträgt, liegt die Batteriekapazität bei gut 120 Kilowattstunden. Der Energiespeicher ist nach Unternehmensangaben mit extrem sicheren und langlebigen Lithium-Titanat-Zellen ausgestattet und lässt sich sowohl extern (plug-in) als auch während der Fahrt aufladen – etwa durch Nutzung der Bremsenergie.

DB Cargo gilt als prestigeträchtiger Auftraggeber

Im Ringen um den prestigeträchtigen Auftrag hatte sich Vossloh gegen internationale Wettbewerber durchgesetzt. Entsprechend groß ist die Freude bei Bernd Hoppe, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vossloh Locomotives GmbH: „Der Rahmenvertrag untermauert das fortwährende Vertrauen des größten deutschen Logistikanbieters im Schienengüterverkehr in unser Traditionsunternehmen und den Kieler Produktionsstandort.“

Zugleich bekräftigt Hoppe, „dass wir mit unserem innovativen Plattformkonzept für die Hybridlokomotive DM 20 ein langfristig zukunftssicheres Erfolgspaket auf die Schiene bringen“. Die Mittelführerhaus-Lokomotive sei bestens auf das Aufgabenspektrum bei DB Cargo abgestimmt, sowohl im Rangier- als auch im Streckenbetrieb.

Perspektivisch kann die neue Lok auch auf den Dieselmotor verzichten und komplett auf E-Antrieb umgestellt werden. Neben dieser sogenannten EBB-Antriebsvariante, die Vossloh Locomotives bereits an mehrere Kunden verkauft hat, kann DB Cargo auch zukünftig verfügbare Energiespeicher- sowie Energieerzeugungstechnologien nachträglich integrieren.

Zweiter Großauftrag innerhalb weniger Monate

Der Riesenauftrag ist die zweite gute Nachricht für den Lokbaustandort Kiel nach dem Aus für die hochfliegenden Pläne von Toshiba und einer deutlich spürbaren Corona-Flaute: Im September vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Vossloh 50 Dieselloks für das niederländische Bahnunternehmen Nexrail bauen wird. Allein dieser Auftrag sichert dem Kieler Unternehmen mit aktuell gut 400 Beschäftigten Arbeit über Jahre.

Der DB-Cargo-Auftrag ist für Vossloh jedoch nicht nur aufgrund der Größenordnung zukunftsweisend: Die DM 20 ist eine komplette Neuentwicklung. Ein derart großer Auftrag einer Staatsbahn gilt in der Branche als Türöffner auch für den internationalen Markteinstieg.

Vossloh Kiel: Seit 2020 in chinesischer Hand

Die vergangenen Jahre waren für Vossloh von gravierenden Veränderungen geprägt. 2018 hatte das Unternehmen in Kiel Suchsdorf auf 18 000 Quadratmetern Fläche das europaweit modernste Werk für Diesellokomotiven in Europa in Betrieb genommen. Vor zwei Jahren dann ein Eigentümerwechsel, der anfangs für Unruhe sorgte: 2020 übernahm das chinesische Staatsunternehmen CRRC – größter Bahntechnik-Konzern der Unternehmen – die Lokomotivsparte der Vossloh AG in Kiel.

Das Geschäftsfeld Locomotives war das letzte verbliebene von ursprünglich drei Geschäftsfeldern des Geschäftsbereichs Transportation, das der Vossloh-Konzern (Werdohl) seit der Entscheidung zur strategischen Ausrichtung auf die Bahninfrastruktur veräußert. 2015 und 2017 waren bereits die ehemaligen Geschäftsfelder „Rail Vehicles“ und „Electrical Systems“ verkauft worden.