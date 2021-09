Flensburg

Riesenerfolg für die Flensburger Werft FSG: Der zur Unternehmensgruppe des Investors Lars Windhorst gehörende Schiffbauer hat bei der Reederei Sea Road mit Sitz in Tasmanien einen Großauftrag an Land gezogen. Vereinbart wurde der Bau einer RoRo-Fähre mit umweltfreundlichem Flüssiggasantrieb (LNG). Der Auftrag hat einen Wert von mehr als 100 Millionen Euro, Finanzierungspartner des Projekts ist die Commonwealth Bank of Australia.

Neubau für besonders schwere Ladung

Das Schiff mit einer Länge von 210 Metern wird ab Winter 2021/2022 in Flensburg gebaut, die Ablieferung an Sea Road ist für das vierte Quartal 2023 vereinbart. Wie die FSG jetzt mitteilte, werden auf dem Neubau rund 3800 Spurmeter für den Frachttransport bereitstehen, zusätzlich können 100 Fahrzeuge an Bord genommen werden. Eine besondere Anforderung: Das Schiff wird speziell geeignet sein für den Transport schwerer Ladung mit einem Stückgewicht von bis zu 100 Tonnen.

Sea-Road ist langjähriger FSG-Kunde

Sea Road ist bereits ein FSG-erfahrener Kunde. Die erste RoRo-Fähre „made in Flensburg“, die „MS Searoad Mersey II“, stieß 2016 zur Flotte. Die zweite von der FSG gebaute Fähre, „MS Liekut“, fährt im Rahmen einer Chartervereinbarung seit April 2021 für drei Jahre unter der Sea-Road-Flagge.

„Wir sind stolz darauf, diesen Auftrag nach Flensburg geholt zu haben, denn er stellt unter Beweis, dass der Werft der Neustart gelungen ist“, sagte FSG-Chef Philipp Maracke. Die neue RoRo-Fähre wird auf der Bass-Straße zwischen Devonport auf Tasmanien und Melbourne im Bundesstaat Victoria auf dem australischen Festland fahren.