Die Kieler Schiffbauer sind zurück im Reparaturgeschäft. Die Werft German Naval Yards Kiel hat sich in einer Ausschreibung zum Umbau von zwei Notfallschleppern für den Küstenschutz und die Schiffssicherheit in Frankreich durchgesetzt.

Die beiden 2010 in Norwegen gebauten Ankerziehschlepper „Siem Garnet“ und „Siem Diamond“ sollen bis zum Frühling 2022 in Kiel so umgebaut werden, dass sie auch von der französischen Marine und Küstenwache für hoheitliche Aufgaben sowie für Rettungseinsätze eingesetzt werden können.

Zehn Werften kämpften um den Auftrag

An Bord sollen Hospitäler, Feuerlöschanlagen und Unterkünfte für Boardingteams installiert werden. Auftraggeber ist die französische Reederei Les Abeilles International, die im Auftrag für den französischen Staat sechs große Notfallschlepper an den Küsten Frankreichs betreibt.

Um den Auftrag für den Umbau der beiden neuen Schlepper hatten sich zehn Werften in Europa beworben. Darunter auch Unternehmen aus den Niederlanden und Frankreich.

„Dieses Umbauprojekt ist eine echte industrielle Herausforderung. Unter den zahlreichen Bewerbern für diesen Auftrag fiel unsere Wahl nach einem strengen Auswahlverfahren auf German Naval Yards, deren Knowhow sowie die vereinbarten Termin-, Qualitäts- und Umweltschutzgarantien uns überzeugt haben“, so Samira Draoua, Präsidentin der Reederei.

Sie werden die stärksten Notfallschlepper der Welt

Die beiden Schlepper haben meist Bohrinseln oder andere Offshorebauwerke über die Meere verschleppt. Seit dem Frühjahr waren beide Schiffe in Le Havre ohne Arbeit aufgelegt worden. Mit einer Maschinenleistung von 16 000 PS können die Schiffe eine Zugkraft von 284 Tonnen Pfahlzug entwickeln. Damit gehören die beiden Schwestern zu den stärksten Schleppern der Welt. Zum Vergleich. Der stärkste deutsche Notfallschlepper „Nordic“ kommt nur auf 201 Tonnen Pfahlzug. Er ist auch deutlich kleiner als die französischen Notfallschlepper. Die „Diamond“ wird am Mittwoch um 7 Uhr in Kiel erwartet. Die Schwester „Garnet“ soll am Freitag folgen. Beide Schiffen machen zunächst an der Pier bei German Naval Yards fest. Danach werden beide Schiffe in den kommenden Wochen eingedockt.

Zivile Umbauprojekte gewinnen wieder an Bedeutung

Bei der Kieler Werft freut man sich über die Rückkehr ins Reparaturgeschäft für zivile Schiffe. „Umbau statt Neubau – dieser Ansatz wird im Sinne einer maritimen Kreislaufwirtschaft in Zukunft eine zunehmende Bedeutung gewinnen“, so Geschäftsführer Jörg Herwig von German Naval Yards.

Die Kieler Werft hatte zuletzt Korvetten für Israel und die deutsche Marine sowie Rümpfe für Luxusjachten gebaut. Nun steigt man wieder in den zivilen Reparaturmarkt ein. „Wir beobachten im zivilen Geschäft, dass immer mehr Auftraggeber aus wirtschaftlichen und Umweltgründen eher nach Umbauten als nach Neubauten fragen“, so Herwig.

Umbauten seien aber nicht weniger anspruchsvoll und kompliziert als Neubauten. Die Kieler Werft gehört zu einem internationalen Werftenverbund der Privinvest--Gruppe, zu der auch die französische Marinewerft CMN in Cherbourg zählt. Dadurch sei man stolz darauf, im internationalen Wettbewerb ein solch anspruchsvolles Projekt gewonnen zu haben. „Hier in Kiel sind wir sowohl mit unseren Fachkräften als auch mit unserer Infrastruktur in der Lage, solche Projekte umzusetzen“, so Herwig.

Gleichzeitig hofft man auf weitere Aufträge aus der Offshore-Industrie. Aktuell liegt die „Akademik Cherskiy“ an der Werft. Das Rohrverlegeschiff wurde nach dem Abschluss der Arbeiten an der Gaspipeline Nordstream für neue Projekte umgerüstet.