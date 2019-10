Der Norden baut auf Wasserstoff

Hamburg

Der Norden hat den Wind, der Süden braucht den Strom. Doch ließe sich der Windstrom speichern, so könnte auch Norddeutschland als Standort mit günstiger Energie neue Industrie anlocken. Darüber spricht heute und morgen in Hamburg die erste Riege europäischer Energie-Experten in Hamburg. Rund 730 Teilnehmer haben sich angemeldet zum internationalen Wasserstoff-Symposium der norddeutschen Industrie- und Handelskammern.

Grüner Wasserstoff leidet unter hohen Abgaben

Für Malte Heyne, Geschäftsführer der IHK Nord steht fest: „ Wasserstoff ist die Speichertechnologie für unseren überzähligen Windstrom.“ Doch so vielversprechend die Nutzung von „grünem“ Wasserstoff auch ist – eine Chance hat sie nur, wenn sie bezahlbar und alltagstauglich ist. Von beidem ist dieser Energieträger noch weit entfernt. So gibt es in Schleswig-Holstein aktuell gerade einmal zwei Wasserstoff-Tankstellen, die eine in Brunsbüttel, die andere in Handewitt. Die Wettbewerbsfähigkeit von Strom aus Wasserstoff leidet unter unfairen Rahmenbedingungen: So genannte Power-to-Gas-Anlagen bekommen nahezu alle Stromnebenkosten wie Steuern und Umlagen in vollem Umfang aufgebrummt. Die dadurch hohen Produktionskosten benachteiligen strombasierten Wasserstoff im Wettbewerb mit konventionell hergestelltem Wasserstoff sowie fossilen Energieträgern.

Günther erwartet ein klares Signal

Eröffnet wird das Symposium von den Regierungschefs Hamburgs und Schleswig-Holsteins. „ Norddeutschland ist aufgrund seiner wirtschaftsgeografischen Gegebenheiten prädestiniert als Modellregion für die Anwendung von Wasserstofftechnologien“, sagt CDU-Mann Daniel Günther. Er erwartet von dem Branchentreffen ein „klares Signal zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft“.

Noch in der Experimentierphase

Derzeit hängt die Wasserstoffwirtschaft auch im Norden noch fest in einer staatlich behüteten Experimentierphase, mit einer Vielzahl geförderter Projekte – aber weit entfernt von einem echten Geschäftsmodell. Beispiel: das „Reallabor Westküste 100“, betrieben von einem Konsortium rund um die Raffinerie Heide. Dieses Projekt will mithilfe der Elektrolyse Strom aus Wind in Wasserstoff umwandeln. Dieser kann etwa genutzt werden, um CO2-neutralem Kraftstoff herzustellen. Zudem soll der bei der Elektrolyse gewonnene Sauerstoff im Verbrennungsprozess in einem etwa 60 Kilometer entfernten Zementwerk zu hochreinem Kohlenstoffdioxid umgewandelt werden. Daraus lassen sich beispielsweise chemische Grundstoffe für Lösemittel herstellen.

Elektrolyseur in Brunsbüttel gestartet

Ökologisch charmant, von der Leistung her jedoch relativ bescheiden, ist der Elektrolyseur zur Produktion von Wasserstoff aus Windstrom, der im Sommer in Brunsbüttel in Betrieb gegangen ist. Die Anlage hat eine Leistung von 2,4 Megawatt und springt immer dann an, wenn wegen einer hohen Auslastung des Netzes Windenergieanlagen abgeschaltet werden sollen. Der Wasserstoff kann in die nahe Erdgaspipeline eingespeist werden.

Kostenvergleich: Experte mahnt Fairness an

Nach Überzeugung des Niederländers Ad van Wijk ist grüner Wasserstoff die ideale Ergänzung von Wind- und Sonnenenergie. „Dieser Energieträger gibt uns die Möglichkeit, in großem Umfang CO2-freie Energie über große Entfernungen zu transportieren und zu speichern“, sagt der Professor für Energiesysteme der Zukunft an der Technischen Universität Delft. Natürlich entstünden durch die Erzeugung von Wasserstoff aus Strom Umwandlungsverluste und zusätzliche Kosten. Doch für einen fairen Vergleich müsse man die gesamte Energie-Kette betrachten – von der Produktion über Transport bis hin zu Speicherung. Und da schneide Wasserstoff im Vergleich zur direkten Stromeinspeisung ganz hervorragend ab. So sei der Transport von Wasserstoff bis zu 20 mal billiger als der Transport von Strom, die Speicherung – etwa in Salz-Kavernen – um den Faktor 100 günstiger als die Speicherung von Strom in Batterien.