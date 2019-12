Großrazzia im Kampf gegen Medikamentenbetrug: 420 Polizisten und sechs Staatsanwälte haben am Dienstag die Zentrale der Hamburger Firma ZytoService und 47 Objekte im Umfeld des Unternehmens durchsucht, davon zwei in Schleswig-Holstein. Durchsucht wurde auch ein Wohngebäude in einem Ort bei Kiel.