Kiel.

Mitten in der Corona-Krise ein Unternehmen gründen? Wo viele verharren und es kaum Bewegung auf dem Arbeitsmarkt gibt? Alexander Orth, der gerade die „Prototyping Week“ für Existenzgründer in Kiel mit gestaltet, ist überzeugt davon. „Besonders viele und auch erfolgreiche Start Ups haben sich gerade in Krisenzeiten gegründet“, sagt er und verweist auf AirBnB, Slack oder Uber, die nach der Finanzkrise 2008 entstanden sind.

„Das hat damit zu tun, dass sich Start Ups besonders schnell auf neue Umstände einstellen und Ihr Geschäftsmodell anpassen können.“ Gründen ermögliche, sich mit eigener Kraft aus Krisen herauszuarbeiten.

"Es kommt in der Corona-Krise auf das Geschäftsmodell an"

Eine pauschale Antwort gibt es für Beatrix Richter von Start Up SH nicht, dem Verein, der Gründungen in Schleswig-Holstein zur Seite steht. „Wir sehen sowohl Unternehmen, die durch die Pandemie stark eingeschränkt sind, als auch Branchen, die von den neuen Entwicklungen stark profitieren.“

Es komme eben auf die Idee und das passende Geschäftsmodell an. In der Gründungsberatung nehme man mit den Interessierten alle Aspekte unter die Lupe und zeige Möglichkeiten auf. Über das Netzwerk der Expertinnen und Experten biete man Workshops und Seminare an, um die eigene Geschäftsidee in der Krise voranzutreiben.

Protoyping Week ist offen für alle

Eine dieser Veranstaltungen ist die „Prototyping Week“, die seit 2013 in Kiel stattfindet und diesmal voll digital läuft. Am Freitag ist der Tag der Abschlusspräsentationen. 26 Teilnehmer, der Altersschnitt liegt bei 20 bis 30 Jahren, kamen zusammen und tauschten sich über die Gründung aus. Sie entwickeln Protoypen aus ihren Ideen. „Wir halten das bewusst offen für alle“, sagt Orth. Tendenziell kämen Studierende oder Menschen im ersten Job vorbei. „Die Ergebnisse werden aber besser, wenn ein großer Teil der Gesellschaft vertreten ist.“

Die Gründerinnen und Gründer sind eifrig dabei. Da gibt es zum Beispiel schon eine erste Präsentation einer schwimmenden Sauna in der Kieler Förde von Lorenz Höfler und Jakob Schupp. Sie könnte vor dem Landtag vertäut werden und soll nach Osloer Vorbild ein Ort des Austausches werden. Daniel und Florian Zellmann wollen unter dem Namen „Staffbite“ eine automatisierte Personalplanung in der Gastronomie ermöglichen. Sie tüfteln an dem Prototypen ihrer Software.

Eine erste Version der Website läuft bei Natalie Krakowski schon. Mit ihren Mitstreitern Siecka, Daniel und Lukas arbeitet sie an veganem Käse namens „Caesekrake“. Weitere Projekte beschäftigen sich mit einer „Praxis ohne Plastik“ oder einer Demokratiewerkstatt, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Nach zwanzig Jahren Digitalisierung kommt es auf den Vertrieb an

Gerade im Hard- und Software-Bereich könne man ohne große Mittel etwas entwickeln, sagt Orth. Doch das Umfeld habe sich geändert: Heute sei es nicht mehr ganz so einfach, weil viele Ideen bereits umgesetzt seien. „Es ist nach zwanzig Jahren Digitalisierung schwieriger, in den Markt zu kommen, wenn der Vertrieb und das Marketing nicht gleich mitgedacht werden.“ Langfristig gesehen seien die Teams erfolgreicher, die sich der Vertriebsfrage von Anfang an widmen – wie es etwa die bekannten Kieler Start Ups Lillebräu schon 2015 und Myboo mit seinen Bambusfahrrädern 2012 gemacht haben.

„Wir versuchen jetzt schon sehr viel Wert auf die Abschlusspräsentation, auf den „Pitch“ zu legen“, sagt Orth. In drei bis vier Minuten soll dabei die Idee Interessierten präsentiert werden. „Das ist ein großer Teil des Ganzen und damit steht und fällt die Entwicklung des Teams.“ Vorerfahrungen benötige man für die „Prototyping Week“ übrigens nicht unbedingt. Natürlich kämen ganze Teams zu der Veranstaltung, aber oft auch Einzelne, die nach Ideen suchen.

„Ideen lösen Probleme“

Auf die Frage, wie eigentlich gute Geschäftsideen entstehen, hat Beatrix Richter vom eine klare Antwort: „Ideen lösen Probleme.“ Jeder Mensch kenne Probleme und jeder habe schon Ideen gehabt, wie diese gelöst werden können, sagt Richter. Eine andere Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen, ist das Projekt „yooweedoo“ der School of Sustainability an der Uni Kiel, das Ideen für die Lösung von gesellschaftlichen Problemen unterstützen möchte.

Dazu gibt es online-Seminare und Kurse, die für alle Bürger des Landes kostenfrei angeboten werden. Zusätzlich gibt es den „yooweedoo“-Ideenwettbewerb, bei dem eine Startfinanzierung winkt. Beim jüngsten Wettbewerb wurden bis Anfang März 33 förderfähige Projekte eingereicht. Zu Ostern werden dann alle Gewinnerinnen und Gewinner des Ideenwettbewerbs bekannt gegeben.

So lief es für Gründer aus den Vorjahren

Und wie lief es für die Gründer aus vergangenen „Prototyping Weeks“? „Die Entwicklung unserer Plattform ist stark vorangeschritten“, sagt Tim Zölitz von „Blockcap“. Auf der Woche im vergangenen Jahr habe man die Idee vorangetrieben. Das Start Up will eine Schnittstelle zwischen Investitionsprojekten und einer breiten Investorencommunity schaffen.

Und Jan Peter Prigge arbeitet bei „Leazear“ daran, ausländische Studierende digital durch den Bewerbungsprozess für ein Studium in Deutschland zu führen. Er hat die Unterstützung des Lübecker „Gateway49 Accelerator“ bekommen, auch durch den „Pitch“, der seine Wurzeln auf der Prototyping Week 2020 hat. Die „spannende Woche“ könne er jedem und jeder empfehlen, dem eine tolle Idee „im Kopf herumschwirre“ oder der nach Inspiration suche.

Zu den "Pitches" gibt es Popcorn

Per Live-Streaming können sich Interessierte die Abschlusspräsentationen, die „Pitches“, im Netz ansehen, am Freitag, den 26. März, ab 15:45 unter ptwfinale.starterkitchen.de Die ersten 75 Anmeldungen bis 12 Uhr erhalten kostenlos Popcorn und einen Softdrink aus dem Studiokino, die im „Kieler Kosmos“ abgeholt werden können.