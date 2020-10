Kiel

Die Modekette H&M will einen Teil ihrer Filialen schließen. Gemäß dem Neun-Monats-Report, den H&M am Freitag in Stockholm veröffentlichte, war im Sommer zwar die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelungen, nachdem im zweiten Quartal harte Verluste geschrieben wurden. Doch jetzt stehen 250 von 5000 Filialen weltweit vor der Schließung. 167 Filialen sind im Zuge der Corona-Krise noch geschlossen.

In Schleswig-Holstein ist H&M nahezu flächendeckend mit 11 Geschäften vertreten. Erst vor drei Jahren war in Kiel die dritte Filiale in der Landeshauptstadt, in der Holstenstraße, geschlossen worden. Rein rechnerisch könnte es jetzt eine Filiale in Schleswig-Holstein treffen. Im benachbarten Hamburg hat das Unternehmen 16 Filialen, hier sitzt auch die Deutschlandzentrale.

Schließungen folgen im kommenden Jahr

„Zum aktuellen Zeitpunkt ist es noch zu früh, um auf mehr Details einzugehen“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens. „Schließungen sind Teil unserer kontinuierlichen Optimierung des Store-Portfolios und das ist natürlich von Markt zu Markt unterschiedlich.“ Details zu den Schließungen, die 2021 anstehen, könne man noch nicht nennen. Auch die Zentrale in Stockholm will auf Nachfrage noch keine Einzelheiten berichten.

In Kiel betreibt H&M zwei größere Filialen, beide in besucherstarken Einkaufszentren, nämlich im Sophienhof in der Innenstadt und im Citti-Park. Das Netz war mit der Schließung des Geschäfts in der Holstenstraße bereits verkleinert worden. Doch die beiden anderen sind geöffnet, unter der Woche sogar bis 20 Uhr. Auch in Lübeck betreibt H&M zwei größere Geschäfte, eines in der Altstadt, eines ebenfalls im Citti-Park.

Rendsburg schließt bereits um 18 Uhr

Nimmt man die Öffnungszeit als Indikator, so dürften die Filialen in Neumünster, in der Holsten-Galerie, sowie in Schenefeld ebenfalls zu den größeren zählen, da auch diese bis 20 Uhr geöffnet sind. In Elmshorn und Husum befinden sich ebenfalls H&M-Filialen. Zu den kleineren Geschäften dürften aber Rendsburg, Flensburg und Pinneberg zählen, diese schließen im Moment werktags bereits um 18 Uhr.

Nun müssen die Öffnungszeiten nicht notwendigerweise für den Erfolg einer Filiale sprechen, diese können sich auch an den Zeiten der umliegenden Geschäfte oder der Einkaufszentren orientieren. Insofern bleibt Mitarbeitern und Kunden nur abzuwarten, bis der schwedische Konzern seine Pläne konkretisiert.