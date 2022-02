Kiel

Es ist ein riesiger Erfolg in der Bewältigung der Milliarden-Altlasten aus dem Desaster HSH Nordbank: Die gemeinsame Länderanstalt mit dem Namen „Portfoliomanagement“ (PM) hat fast ihr gesamtes Paket an notleidenden Krediten an einen Investor verkauft – und damit einen beträchtlichen Gewinn gemacht. Von einst 253 – und zuletzt noch 74 – Schiffen, die der PM als Sicherheiten dienten, bleiben zunächst nur 18 übrig. Denn das letzte große Schiffskreditportfolio mit 56 Schiffen wurde an das Bieterkonsortium Bank of America and Davidson Kempner Capital Management LP verkauft.

Doch auch die, das gab Finanzministerin Monika Heinold am Dienstag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz bekannt, sollen bis Ende des Jahres verkauft sein. Nachdem die gemeinsame Länderanstalt ursprünglich eingerichtet worden war, um die Verluste Hamburgs und Schleswig-Holsteins aus der Rettung der HSH Nordbank zu begrenzen, erwarten die Länder unter dem Strich nun einen Gewinn von rund einer halben Million Euro. Bereits 2023 soll die „Bad Bank“ der Länder aufgelöst werden. So wie Heinold bezeichnete auch Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel den Verkauf an den Investor als großen Erfolg und als gute Nachricht für die Steuerzahler beider Länder.

Schifffahrtsboom beflügelt die Kreditverwertung

Beflügelt wurde die Verwertung der Problemkredite durch den Boom auf den Schifffahrtsmärkten: Der rasante Anstieg von Charterraten und Schiffspreisen bescherte der ländereigenen Bad Bank zuletzt Rekorderlöse. Nach dramatischen Verlusten seit ihrem Start 2016 konnte die PM in den ersten drei Quartalen 2021 Überschüsse von mehr als 400 Millionen Euro einfahren. Das durch die Folgen der Corona-Krise drastisch gestiegene negative Eigenkapital schrumpfte von minus 775 Millionen auf minus 368 Millionen Euro. Die Zahl der Schiffe in der Bad Bank sank um weitere 36. Zum Ende des dritten Quartals befanden sich damit noch 108 Schiffe als Sicherheiten im Bestand der Anstalt.

Ankauf der Schrottkredite war hochriskant

Der Ankauf der ehemaligen Schrottkredite war ein riskantes Manöver – eines von vielen, das Hamburg und Schleswig-Holstein eingegangen sind, um das Institut vor einer Abwicklung zu bewahren: 2016 nahmen die Länder der einstigen Landesbank notleidende Schiffskredite im ursprünglichen Forderungsvolumen von 4,1 Milliarden Euro ab, um den Weg für einen HSH-Verkauf zu ebnen, und blätterten dafür 2,4 Milliarden Euro hin. Zeitweise war befürchtet worden, dass die PM eine Milliarde Euro Verlust einfahren könnte.

Die Preise auf den Schiffsmärkten gehen derzeit durch die Decke. Besonders profitieren mittelgroße Frachter mit Platz für bis zu 4400 Standardcontainer – sie bilden den Kern des Länderportfolios.

