Hamburg

Eigentlich sollte der Containerfrachter „AS Magnolia“ nie wieder nach Europa kommen. Im Juli 2017 trennte sich die Hamburger Ahrenkiel-Reederei von dem damals acht Jahre alten Frachter. Auch für die HSH Nordbank war es eine Entlastung. Bei der Taufe durch eine HSH-Managerin der Bank wurde dem Schiff 2009 noch alles Gute gewünscht. Jahrelang lag der Frachter wie ein Bleigewicht in der Bilanz der Bank. Doch durch die Pandemie kommt nun alles ganz anders.

Mit nur 4255 Stellplätzen für Container (TEU) war das Schiff schon wenige Jahre nach der Fertigstellung nicht profitabel zu betreiben. Eigentlich wurde die Verschrottung prophezeit. Jetzt ist das Schiff wieder da. Unter dem chinesischen Namen „Jen Riang 25“ tauchte es vor wenigen Tagen in Hamburg vor Blankenese auf. Die staatliche China United Lines hat das Schiff für einen neuen Dienst von China nach Europa eingesetzt. Auftrag: Gewinne abschöpfen. Pro Reise der „Ren Jiang 25“ werden von Hamburg nach Shanghai Raten von fast 5000 Dollar pro Containerstellplatz gerechnet.

Die Chinesen haben das Schiff damals für gerade mal zehn Millionen Dollar günstig gekauft. Die Einnahmen für eine volle Rundreise mit Containern von China nach Hamburg und zurück übertreffen den Kaufpreis bereits um das Doppelte. Zeit für schnelles Geld.

Anstiege bei der Charterrate teils um fast 600 Prozent

Die Kosten für einen Stellplatz auf einem Frachter haben sich seit Juni 2020 fast verfünffacht. Die Charter für ein Schiff wie die „Jen Riang 25“ beläuft sich laut New Contex-Index des Verbandes Hamburger und Bremer Schiffsmakler auf 44.686 US-Dollar pro Tag bei einer Charter von zwölf Monaten.

Zum Vergleich: Im Juni vor einem Jahr lag die Charterrate für ein Schiff dieses Typs noch bei 7449 Dollar für zwölf Monate. Das entspricht einem Anstieg um fast 600 Prozent. Deshalb nimmt es die vergleichsweise kleine „Jen Riang 25“ mit den großen Mega-Frachtern auf der Route nach China auf. Schiffe mit 8000 TEU bekommen sogar über 60.000 Euro am Tag.

In der Containerschifffahrt herrscht gerade Goldgräberstimmung. Die Eigner von Schiffen können auf dem Chartermarkt beim Vermieten an große Reedereien richtig Kasse machen. „Es gibt einfach keine Schiffe auf dem Markt. Alles, was fahren kann, ist jetzt unterwegs oder wartet irgendwo vor einem Hafen auf einen Liegeplatz“, sagt Alexander Geisler, Geschäftsführer beim Verband der Schiffsmakler. Die Nachfrage nach Schiffen ist jetzt sogar so groß, dass sogar kleine Massengut- und Stückgutfrachter wieder für den Transport von Containern genommen werden.

In der großen Krise 2010 brach das Neubaugeschäft ein

Da der Boom schnell kam, konnten Reeder und Werften auch keine Neubauten ordern. „Da in den vergangenen Jahren kaum neue Bauten bestellt wurden, kommen jetzt auch keine neuen Schiffe in den Markt“, berichtet Geisler. Weltweit war nach der großen Krise seit 2010 das Neubaugeschäft über Jahre heruntergefahren worden.

Ausgelöst wurde der Boom durch Corona. „Die gewaltige Nachfrage nach Konsumgütern in den USA – und nun auch in Europa – beflügelt den Markt. Der Trend fing im Juni vorigen Jahres an. „Seit Oktober geht es richtig steil nach oben“, so Geisler.

Verhalten optimistisch ist die Stimmung beim Verband deutscher Reeder. „Die Reeder, die Containerschiffe zu verchartern haben, stoßen jetzt auf eine große Nachfrage“, so Christian Denso, Sprecher des Verbandes deutscher Reeder. Große Linienreedereien wie Hapag-Lloyd müssen jetzt mehr Geld für Charterschiffe zahlen. „Wir müssen abwarten, ob diese Nachfrage jetzt auch von Dauer ist. Im Moment sieht es wirklich ausgesprochen gut aus, das tut der Schifffahrt gut“, so Denso.

Boom für Containerfrachter - eine gute Nachricht für das SH-Finanzministerium

Die Entwicklung zeigt auch Auswirkungen auf die knapp 150 noch bei der HSH Portfoliomanagement verbliebenen Schiffe. Eine Mehrzahl der lange notleidenden Containerschiffe aus dem Bestand der HSH Nordbank erholt sich rasant. Die Folge könnte eine deutliche Entlastung bei der Risikovorsorge für diese Flotte sein.

Bei der HSH kalkuliert man inzwischen bei Schiffen wie der „Jen Riang 25“ mit 4500 TEU auf dem Gebrauchtmarkt einen Preisanstieg von etwa 72,7 Prozent. Hält der Trend an, dürfte sich die Ertragslage der 2016 gegründeten Bad-Bank drastisch verbessern. Nachrichten, auf die das Finanzministerium in Kiel sehnsüchtig wartet.