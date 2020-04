Portfoliomanagement macht wieder Minus

Kiel

Die Portfoliomanagement, die Abwicklungsanstalt der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg, hat ihr drittes Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von 5,5 Millionen Euro abgeschlossen. Weil die Portfoliomanagement zum Jahresende aber einen Buchwert von 1,427 Milliarden Euro hatte, nennt sie den Fehlbetrag „gering“.

Das zeigt der Geschäftsbericht 2019, den die Anstalt am Freitag vorstellte. 2018 konnte das Institut erstmals einen Gewinn ausweisen, der bei 15,1 Millionen Euro lag.

Anzeige

Die Länderanstalt war 2016 als „HSH Portfoliomanagement“ ins Leben gerufen worden, um der damaligen HSH Nordbank notleidende Kredite in Milliardenhöhe abzukaufen. Ohne diese Erleichterung bei den „Altlasten“ wäre die einstige Landesbank in die Abwicklung gerutscht.

Weitere KN+ Artikel

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Schiffe bringen nur Geld, wenn sie in Fahrt sind

Der Vorstand zeigte sich am Freitag insgesamt zufrieden mit den Geschäftszahlen für 2019. Der Bestand an Schiffen, mit denen die Anstalt startete, lag einst bei 253, davon sind jetzt noch 154 übrig.

Allerdings rechnet die Abwicklungsanstalt nun damit, dass die Corona-Krise erhebliche Spuren auch in ihrem Geschäft hinterlassen wird. Die Auswirkungen auf die Schifffahrtsmärkte seien zunehmend negativ.

So erwirtschaften die Schiffe, die die Portfoliomanagement als Sicherheiten der Kredite hält, nur Geld für Zins- und Tilgungen, wenn sie in Beschäftigung sind. In Teilen ist dies derzeit nicht der Fall, etwa im pazifischen Raum, im Verkehr von der besonders von der Krise betroffenen Region Asien und Amerika.

Der "Abbauzeitraum" könnte sich verlängern

Die "Abwicklungstätigkeiten" setzt die Anstalt fort, jedoch mit Herausforderungen: Die Corona-Krise erschwere beispielsweise den Tausch der Besatzungen oder den Verkauf der Schiffe an den jeweiligen Standorten, heißt es.

Die konkreten Auswirkungen auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage, aber auch auf den Abwicklungszeitraum, werden sich der Portfoliomanagement zufolge erst im weiteren Jahresverlauf zeigen.

Verschrottungsvolumen zog an

Im vergangenen Jahr habe sich die moderate Verbesserung der Schifffahrtsmärkte zumindest noch fortgesetzt, wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Anstalt konnte noch von einer „anziehenden Tonnagennachfrage bei gleichzeitig ansteigendem Verschrottungsvolumen“ profitieren.

Deshalb konnte die Portfoliomanagement zumindest ein operativ ausgeglichenes Ergebnis vor Risikovorsorge erreichen. „Mit 0,2 Millionen Euro fiel es gegenüber dem Vorjahr jedoch deutlich geringer aus“, heißt es.

Forderungsvolumen hat sich reduziert

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich das Forderungsvolumen laut dem Geschäftsbericht weiter reduziert. Der ausstehende Kreditbetrag belaufe sich zum Jahresende auf 3,293 Milliarden Euro – ein Rückgang um 376 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

19 Schiffe aus dem Portfolio konnten 2019 verkauft werden. Vorstand Ulrike Helfer zieht Bilanz: „Etwa zwei Drittel der Kredite sind restrukturiert, die Zins und Tilgungsleistungen bewegen sich derzeit innerhalb der geschlossenen Vereinbarungen. Für das letzte Drittel wird intensiv an Strategien mit den Kunden gearbeitet.“

Wechsel von Hamburg Commercial Bank zu IBM

Die Herausforderungen blieben aber hoch, da die Engagements in Teilen „komplexe rechtliche Strukturen“ haben und auch die Fahrtgebiete „vereinzelt geopolitisch schwierig“ seien.

Doch man entwickele die Abbauanstalt weiter, wie Vorstand Dr. Karl-Hermann Witte erklärt. So sollen die Servicierungsleistungen von der Hamburg Commercial Bank zu IBM Deutschland wechseln. Das sind die letzten verbliebenen Dienstleistungen für die Servicierung des Sicherheitenportfolios. Unter anderem damit sollen die Verwaltungsaufwendungen deutlich sinken. Die Portfoliomanagement beschäftigt derzeit noch rund 63 Mitarbeiter in Kiel.

„Wir wollen weiterhin so viel Geld wie möglich für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler der Bundesländer Schleswig-Holstein und Hamburg zurückholen“, unterstreicht Witte. „Dieser Anspruch ist vor dem Hintergrund der aktuellen Krise eine noch größere Herausforderung geworden.“

Mehr aus der Wirtschaft lesen Sie hier.