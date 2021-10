Kiel

Seit Ende 2020 geht es steil aufwärts mit den Charterraten und Preisen für gebrauchte Containerfrachter. Eine gute Entwicklung für die Steuerzahler in Schleswig-Holstein und Hamburg. Denn sie führt dazu, dass sie für das Desaster HSH Nordbank voraussichtlich deutlich weniger tief in die Tasche greifen müssen. Für die 44 Beschäftigten der „HSH Portfoliomanagement“ ist die Entwicklung durchaus differenziert zu sehen.

Aus Schrottkrediten sind Investments geworden

Gut ist der Schifffahrtsboom, weil er ihre Arbeit grandios unterstützt: Aus den Schrottkrediten, die sie einst übernommen hatten, sind plötzlich Investments geworden, die Geld abwerfen. Aus den Problemschiffen, die das Portfolio absichern, sind echte Schätze geworden.

Schlecht ist der Boom für die Beschäftigten, weil die „Bad Bank“ der Länder, für die 34 Spezialistinnen und Spezialisten in Kiel und zehn in Hamburg tätig sind, wohl schon 2023 aufgelöst wird – drei Jahre früher bei ihrem Start 2015/2016 geplant.

Abwicklung schneller als geplant

Denn die Anstalt HSH Portfoliomanagement kommt mit der Abwicklung der Kredite deutlich schneller voran als gehofft. Nachdem die Verwertung der Darlehen über weite Strecken schleppend verlief, zündete mit der Erholung von Weltwirtschaft und Welthandel Ende 2020 der Turbo: Im laufenden Geschäftsjahr konnte die Abwicklungsanstalt ihren Schiffsbestand um 36 reduzieren. Damit sind zum Ende des dritten Quartals noch 108 von ursprünglich 253 Schiffe als Sicherheiten im Bestand.

Die Gunst der Stunde nutzen

Nun wollen die Länder die Gunst der Stunde nutzen: Geprüft wird, den verbliebenen Kreditbestand gebündelt zu verkaufen. Unterstützt von einer Beratungsfirma werde man in den kommenden Monaten mögliche Investoren ansprechen, verkündeten Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und ihr Hamburger Amtskollege Andreas Dressel (SPD) am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Kiel.

Wer verstehen will, wie die Länder zur Verfügungsgewalt über 253 Schiffe kamen, der muss einige Jahre zurückblenden. Erst die Auslagerung notleidender Schiffskredite hatte es Schleswig-Holstein und Hamburg 2018 ermöglicht, ihre pleitebedrohte Bank für rund eine Milliarde Euro an private Investoren zu verkaufen.

PM startete mit dramatischen Verlusten

Die „PM“ war Ende 2015 als Anstalt öffentlichen Rechts gegründet worden, hatte zum 1. Juli 2016 faule Schiffskredite der HSH im ursprünglichen Forderungsvolumen von 4,1 Milliarden Euro übernommen und dafür 2,4 Milliarden Euro bezahlt. Anfangs schienen sich die schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen. Die Länder-Bad-Bank fuhr dramatische Verluste ein. Und so häufte die PM bis Ende 2020 ein negatives Eigenkapital von 775 Millionen Euro an.

Aktuell noch 368 Millionen Euro negatives Eigenkapital

Dann die Wende. Mit dem Aufschwung nach der Pandemie und der Unwucht im weltweiten Containerverkehr wurden mittelgroße Containerfrachter zur Mangelware. Die Charterraten kletterten auf 100 000 Euro und mehr am Tag, der Wert 20-jähriger Schiffe erreicht fast den Preis eines Neubaus. Diese Entwicklung bescherte der PM in den ersten drei Quartalen einen Überschuss von mehr als 400 Millionen Euro. Das negative Eigenkapital schmolz auf 368 Millionen Euro zusammen: „Und wir sehen gute Chancen, dieses Minus noch weiter zu verringern“, sagt Karl-Herrmann Witte, der gemeinsam mit der Schifffahrtsexpertin Ulrike Helfer die PM führt.

„Wir sind optimistisch, dass wir zum Jahresende 70 Prozent des Portfolios erfolgreich abgebaut haben“, sagte Helfer. Aufgrund der guten Situation an den Schifffahrtsmärkten sei jetzt „genau der richtige Zeitpunkt, um einen gebündelten Verkauf des Restportfolios zu prüfen“, so Heinold.

Die „HSH Finfo“ wird 2022 aufgelöst

Auch, wenn das Abenteuer PM positiv enden kann: An der vernichtenden Gesamtbilanz der HSH-Rettung ändert das nicht so viel. Allein aus der 2009 gewährten Garantie wird das Ende der Staatsbank die Haushalte Hamburgs und Schleswig-Holstein mit fünf Milliarden Euro belasten. Die „HSH Finanzfonds AöR“ – neben der PM der zweite Schattenhaushalt im Rahmen der Rettungsaktion – wird im August aufgelöst, die Restschulden von drei Milliarden Euro auf die Länder verteilt.