Haferboom auf den Feldern im Norden

Im nassen Herbst 2019 konnten die Bauern ihre Felder nur mühselig bestellen. Wintergetreide und Winterraps wuchsen bis April nur schlecht, wie das Statistikamt Nord feststellte. Umso mehr wird im Sommerhalbjahr angebaut: Es wird mehr Silomais ausgebracht, mehr Gerste, Weizen und eben Hafer. „Sommerungen“ nennt man bei der Landwirtschaftskammer diesen Anbau. Die Landwirte wollten die Fruchtfolgen auf den Feldern erweitern, sagt Sprecherin Kirsten Hess. „Aber ein Teil ist auch aus der Not geboren. Durch den nassen Herbst und Winter war die Befahrbarkeit der Böden eingeschränkt und die Gegebenheiten für eine gelungene Aussaat der Winterungen nicht gegeben. Es wurde daher auf Sommerungen ausgewichen.“

Hafer bringt vielfachen Nutzen

Den Trend zu Hafer gibt es bundesweit, die Anbaufläche stieg insgesamt um knapp 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Verband der Mühlenwirtschaft VGMS erklärt. „In der Landwirtschaft hat ein Umdenken eingesetzt“, erklärt Ulrich Schumacher, Sprecher der Hafermühlen. „Die Landwirte erkennen, dass Hafer ihnen mehrfachen Nutzen bringen kann.“ Dazu zählt die Auflockerung der Fruchtfolge, aber eben auch die Verarbeitungsmöglichkeiten.

„Es ist lukrativ geworden, Hafer anzubauen. Die Landwirte wissen das schon längst“, sagt Fachmann Achim Seidel von der Landwirtschaftskammer.

Kölln will mehr aus SH beziehen

Das bestätigt sich bei Peter Kölln in Elmshorn: „Wir sind aus eigenem Interesse auf viele Erzeuger zugegangen, denn für uns ist das ein großes Thema: Nachhaltig produzieren, heißt regional“, sagt Kölln-Sprecherin Berit Zonnev. „So können wir auch besser kontrollieren und für einen gleichen Qualitätsstandard sorgen.“ Bislang kommt der meiste Hafer, der verarbeitet wird, aus Skandinavien. Aber Kölln will den Anteil des regionalen Hafers aus Norddeutschland von 13 auf 30 Prozent anheben. Bei den Bio-Produkten sei bereits 100 Prozent regionaler Hafer enthalten. „Wir brauchen wirklich große Mengen“, sagt Zonnev. 60 000 Tonnen Hafer werden im Jahr in Elmshorn verarbeitet, schließlich verlassen täglich 400 000 Produkte vom Müsli bis zu den Haferflocken das Werk.

„Der stark wachsenden Bedarf an Hafer für die Lebensmittelproduktion soll wieder verstärkt über deutschen Hafer gedeckt werden“, sagt auch Sven Sädler, Head of Purchasing Department bei Brüggen in Lübeck. Die Hafemühlen hätten deshalb die „Initiative Haferanbau“ gestartet, um den Anbau des Getreides in Deutschland zu fördern. Für Brüggen war es immer ein Hauptrohstoff, wie Sädler sagt.

Neue Popularität

„Hafer wurde grundsätzlich schon immer angebaut, doch wurde er überwiegend als Futtermittel in eingesetzt“, sagt Sädler. Heute produziere man aus Hafer Flocken fürs Frühstück, Müsliriegel, Haferdrinks oder auch „ToGo Porridge“. Und Sädler zeigt noch einen weiteren Nutzen auf: Hafer gilt in der Landwirtschaft als „Gesundungsfrucht“ für den Boden. Unkraut und Krankheiten würden unterdrückt, Dünge- und Pflanzenschutzmittel müssten nur moderat bis sehr gering eingesetzt werden.

„Vor allem der hohe Fruchtfolgewert macht Hafer zu einer auch wirtschaftlich interessanten Feldfrucht. Gerade enge Wintergetreide- und Rapsfruchtfolgen lockert er auf und kann nach Getreide die Stellung einer abtragenden Blattfrucht einnehmen.“ Sädler: „Die regionale Beschaffung auch und gerade in der Nachhaltigkeit, wirtschaftlich wie ökologisch macht großen Sinn und trifft den Nerv der heutigen Zeit.“

