Sehr große Erleichterung: So sieht die Stimmung im Handel nach der Rücknahme der „Osterruhe“ aus. Schließlich hätten am Gründonnerstag alle Geschäfte schließen müssen, und am Sonnabend hätte nur Lebensmitteleinzelhandel öffnen dürfen. Jetzt kann auch an diesen beiden Tagen eingekauft werden.