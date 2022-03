Handel in Schleswig-Holstein sieht keinen Grund zum Hamstern

Kiel

Im Lockdown war es das Klopapier, jetzt legen viele Schleswig-Holsteiner Vorräte an Speiseöl, Nudeln, Mehl, Feuerholz und Gaskartuschen an. Eine Folge: In vielen Supermärkten sind Sonnenblumenöl und Weizenmehl derzeit Mangelware.

Viele Menschen befürchten Engpässe als mögliche Folge des Ukraine-Krieges. Doch einmal mehr erzeugen die Hamsterkäufe genau die Situation, die niemand will: Erste Regale mit haltbaren Lebensmitteln und anderen Produkten weisen Lücken auf.

Handel appelliert: Bitte nicht hamstern!

Einige Händler wie Rewe, Aldi, Lidl und einzelne Edeka-Märkte begrenzen die Abgabe besonders begehrter Waren daher auf „haushaltsübliche“ Mengen – wie etwa wenige Flaschen Speiseöl – oder behalten sich diesen Schritt vor. Kunden, die sich den Einkaufswagen mit Mehl oder Öl vollladen, sind allerdings die Ausnahme. Der Nachfrageschub entsteht in der Summe vor allem dadurch, dass eine große Zahl von Haushalten ihre Vorratshaltung leicht erhöht. Hinzu kommen viele Spendenkäufe. Der Handel appelliert an Verbraucherinnen und Verbraucher, keine Waren zu bunkern und versichert, der Nachschub sei gesichert.

„Da die Ukraine ein wichtiger Rohstofflieferant ist, kommt es derzeit auch bei uns zu Lücken“, sagt eine Sprecherin von Famila. Betroffen sei vor allem Speiseöl, gestiegen ist aber auch die Nachfrage nach Nudeln, Mehl, Reis, Konserven und Tiernahrung. Das Unternehmen versichert jedoch: „Die Regale sind nicht leer und es kommt regelmäßig neue Ware nach.“ Dennoch: Die Verknappung heizt die Teuerung bei einigen Lebensmitteln weiter an. Erste Onlinehändler bieten Sonnenblumenöl zu teilweise horrenden Preisen an.

Edeka räumt kurzzeitige Engpässe ein

„Aktuell können wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten eine ausreichende Versorgung mit allen Produkten des täglichen Bedarfs sicherstellen“, heißt es bei Edeka Nord. In Einzelfällen könne es allerdings „bei bestimmten Produkten zu kurzzeitigen Lieferengpässen kommen“. Vor allem betroffen: Speiseöle, für die die Ukraine ein wichtiger Anbieter ist.

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels appelliert an die Verbraucher, auf Hamsterkäufe zu verzichten. Die Kunden sollten sich „untereinander solidarisch verhalten und Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen einkaufen“, sagt Verbandssprecher Christian Böttcher.

Auch der Kieler Lebensmittelhändler Marten Freund appelliert an die Kunden, „bitte nicht die Läden leerzukaufen und sich mit Proviant für 14 Tage einzudecken“. Das würde einen Dominoeffekt auslösen. „Die Industrie ist so getaktet: Was gebraucht wird, wird ,just in time’ produziert.“ Steige die Nachfrage unverhältnismäßig, gerate die gesamte Lieferlogistik aus dem Tritt.

Zwei Flaschen Öl, zwei Packungen Mehl

Edeka Meyer’s mit drei Supermärkten in Neumünster hat Verbraucher über Facebook informiert: Künftig werden pro Haushalt nur noch zwei Flaschen Sonnenblumenöl und zwei Packungen Weizenmehl abgegeben, heißt es dort.

Deutlich gestiegen ist auch die Nachfrage nach einigen Baumarkt-Produkten. „Schon seit einigen Monaten sind Feuerholz, Kaminbriketts und Öfen sehr begehrt“, so ein Sprecher von Hornbach. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges habe sich auch die Nachfrage nach Gasflaschen, Gaskartuschen, Notstromaggregaten und Benzinkanistern erhöht. Von einem „Run“ jedoch könne nicht die Rede sein.

Von Kristiane Backheuer Ulrich Metschies