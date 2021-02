Kiel

Bei Tiktok die neuen Videotrends schauen, bei Tinder nach Dates suchen, beim Online-Broker das Depot checken: Seit dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr gehört der regelmäßige Blick auf das Aktiendepot für viele junge Menschen zur Routine. In der Corona-Krise haben vor allem junge Aktionäre den Weg an die Börse gefunden. 2020 ist der Aktionärsanteil bei den unter 25-Jährigen laut einer Studie führender deutscher Direktbanken im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozentpunkte auf 39 Prozent gestiegen.

„Corona war ein Katalysator für diesen Trend“, sagt Victor Farahwaran, Vorstandsvorsitzender des Business and Finance Club Kiel (BFC). 160 Mitglieder hat der erst 2018 gegründete studentische Verein. Das Interesse war schon vor der Pandemie groß. „Jetzt hat sich aber ein echter Hype entwickelt. Viele Neueinsteiger sind euphorisiert – auch weil sie in den vergangenen Monaten leicht Gewinne einfahren konnten“, sagt der Student an der Christian-Albrechts-Universität.

Nur einmal Tippen am Smartphone

Begünstigt wurde dieser Hype auch durch sogenannte Neobroker. Diese Anbieter von Trading-Apps wollen den Handel mit Aktien möglichst niedrigschwellig anbieten. Zum Aktienkauf sind nicht mehr als drei Berührungen auf dem Smartphone-Display nötig. „Ich habe vor fünf Jahren mit dem Trading angefangen, musste zur Post gehen, um ein Depot zu eröffnen. Im Vergleich zu den Möglichkeiten heute war das ein echter Akt“, sagt Farahwaran. Durch massive Werbung auf Social-Media-Plattformen würden zudem immer mehr junge Leute einen Zugang zum Aktienhandel finden.

Auch Vorteile für regionale Banken

Vom wachsenden Interesse am Wertpapierhandel profitieren aber nicht nur Neobroker und Direktbanken, sondern auch die Regionalbanken. „2020 war im Hinblick auf die Zahl der Eröffnungen von Wertpapier-Depots unser bislang stärkstes Jahr“, sagt André Santen, Sprecher der Förde Sparkasse. Besonders bei jüngeren Kunden spüre die Bank ein erhöhtes Interesse an Wertpapieranlagen. „Die Anzahl neuer Depots – insbesondere der Sparpläne in Aktienfonds – hat sich um 50 Prozent erhöht“, berichtet Björn Tosch, Leiter Abteilung Private Banking und Vermögensberatung bei der Kieler Volksbank. Die reine Anzahl an Trades im Jahr 2020 lag etwa 20 Prozent über dem Wert von 2019. Die Sparkasse will beispielsweise mit ihrer Wertpapier-App S-Invest, die Volksbank mit ihrem VR-Start-Depot für junge Kunden bis 27 Jahren die Hemmschwelle gegenüber Aktien-Anlagen reduzieren. Beide Banken betonen: An den Zinsmärkten seien die Aussichten auf Rendite aktuell nahezu bei null, Wertpapiere die bessere Alternative.

Kritische Stimmen zum Trading-Boom

Also alles gut so, weil eine junge Anlegergeneration endlich vom Sparbuch wegkommt? Ganz so positiv sieht Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC), die Entwicklung nicht. Er erkennt viele Parallelen zur Situation am Kapitalmarkt ab Mitte der 1990er Jahre, als der Vormarsch des Internets zu einem Börsenboom führte. Millionen von Kleinanlegern verloren erst ihre Hemmungen und, als die Dotcom-Blase im März 2000 platzte, einen Großteil ihres investierten Vermögens. „Die Zielgruppe ist gleich, die Volatilität wie damals hoch, es gibt irrwitzige Spekulationen – das hatten wir alles schon einmal. Aber offenbar muss sich jede Anleger-Generation an der Börse selbst die Finger verbrennen.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So gelingt der Handel

Das Treiben vieler junger Anleger, die – so glaubt Wiechmann – vermutlich auch aus Lockdown-Langeweile an die Börse geströmt sind, betrachtet er deshalb mit Argwohn. „Heute rein und morgen wieder raus, immer dem Herdentrieb folgen: Das ist nicht die Börse.“ Der IAC rät Anlegern, breit zu streuen, auf etablierte Geschäftsmodelle zu setzen und vor allem langfristig zu handeln.

Zu Geduld rät auch Farahwaran vom BFC. „Börsenanfänger sollten sich nicht vom Lärm der sozialen Medien leiten lassen und hektisch steigenden Kursen hinterherkaufen.“ Zum Einstieg würden sich stattdessen eher Fonds und ETFs empfehlen. Dann ist auch der ständige Blick auf das Depot nicht nötig.