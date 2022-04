Kiel

Was ein Mechatroniker für Klima- und Kältetechnik macht, war Toben Butenschön früher nicht bewusst. „Man sieht zwar im Supermarkt jede Woche die langen Kühlwände stehen. Aber es fragt sich ja keiner, wie so ein System funktioniert.“ Genau solche Kühlsysteme aufzubauen, zu warten und zu reparieren, gehört heute zum Job des 25-Jährigen. Obwohl er nach seiner Schulzeit in Neumünster ein Fachabitur in der Tasche hatte, entschied er sich gegen den Hörsaal – und für eine duale Ausbildung.

„Gegen Ende der Schulzeit wurde mir schon klar, dass ich eigentlich keine Lust habe, danach zu studieren“, sagt Butenschön. „Ich wollte anfangs in die Industrie gehen. Auf meinen jetzigen Beruf bin ich – ehrlich gesagt – zufällig gestoßen.“ Eine Stellenanzeige der Kieler Kälte- und Klimatechnikfirma Dohrmann machte ihn neugierig. „Ich habe dann hier ein Praktikum gemacht und die dreieinhalbjährige Ausbildung angefangen.“ Seit über einem Jahr ist Butenschön ausgelernt – und glücklich mit seiner Berufswahl.

Ein Pro für den Job im Handwerk: abwechslungsreiche Aufgaben

„Was mir gefällt, ist die extreme Bandbreite der Aufgaben.“ Er bekomme viele Einblicke in verschiedene Industriebetriebe, wo sich seine Firma beispielsweise um die Prozesskühlung von Fertigungsanlagen kümmert oder die optimale Temperierung von Fabrikhallen. „Wir sind auch viel in Büros unterwegs – zum Beispiel um Serverräume kühl zu halten oder Lüftungssysteme einzubauen.“

In diesem Bereich habe im Verlauf der Pandemie die Zahl der Aufträge wohl zugenommen. Auch die Be- und Entlüftung von Restaurants gehört zu den Arbeitsfeldern oder die Kühlung von radiologischen Spezial-Räumen in Kliniken. Im Einsatz ist er in ganz Schleswig-Holstein bis nach Hamburg. „Mir gefällt es, dass ich viel herumkomme. Für mich wäre es nichts, immer nur in einer Fertigungshalle zu sitzen und nichts anderes zu sehen.“

Sein Arbeitstag startet meist gegen 8 Uhr, Feierabend ist um 16.30 Uhr. Abwechselnd übernehmen er und seine Kollegen auch für eine Woche lang Bereitschaftsdienste. Dann sind sie rund um die Uhr auf Abruf, falls sie zu einer dringenden Reparatur gerufen werden.

25-jähriger Mechatroniker aus Kiel: „Da wird man nicht arbeitslos“

Die Bücher seien in der Branche „bis unters Dach gefüllt“, Handwerker überall gefragt. „Da wird man nicht arbeitslos“, sagt der 25-Jährige. Manche Leute aus seinem Abiturjahrgang hätten inzwischen schon das zweite oder dritte Studium angefangen. „Ich bin fertig, verdiene Geld und weiß genau, was ich machen will.“

Er habe als Geselle jetzt diverse Aufstiegsmöglichkeiten. „Ich könnte noch ein Studium aufsatteln, einen Meister machen oder später einen eigenen Betrieb aufbauen. Konkrete Pläne in die Richtung habe ich aber noch nicht.“ Auch für ein mögliches Studium findet er es von Vorteil, dass er die Praxis kennt. „Ich habe schon mal draußen gearbeitet und weiß, wie eine Baustelle aussieht. Das ist besser als nur Theorie.“

Es sei ja schön, wenn viele Menschen an die Hochschulen gingen. „Aber was nützen nachher zehn studierte Architekten, wenn es niemanden gibt, der ihre Pläne umsetzt und Anlagen einbauen kann.“

Azubis werden in der Kieler Firma noch gesucht

Als Mechatroniker in der Klima- und Kältetechnik könne man gutes Geld verdienen, sagt Butenschön. „Ich kann mich nicht beklagen.“ Ein Vorteil sei auch sein Firmenwagen. „Bei den aktuellen Benzinpreisen ist das schon praktisch.“

Laut Agentur für Arbeit liegt das durchschnittliche Einstiegsgehalt nach der Ausbildung zwischen 2100 und 2500 Euro brutto im Monat. Mit Berufserfahrung und einer Führungsaufgabe ist demnach ein Gehalt von bis zu 4000 Euro brutto realistisch.

Der Statistik der Regionaldirektion Nord zufolge waren zuletzt in Schleswig-Holstein noch 30 Ausbildungsplätze in der Kältetechnik und 90 für Fachkräfte in der Mechatronik unbesetzt. Auch in Butenschöns Firma werden noch Azubis gesucht. Er könne den Weg ins Handwerk nur empfehlen.