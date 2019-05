Berlin/Lübeck

Der Zentralverband des Handwerks ( ZDH) drängt schon lange darauf, dass die Meisterpflicht zurückkehrt.

Vor 15 Jahren war sie in 54 Gewerken weggefallen. Mit der Reform der Handwerksordnung wollte die Regierung Existenzgründungen erleichtern. Betroffen waren Fliesen- oder Parkettleger, Maßschneider und Goldschmiede ebenso wie Rollladentechniker, Uhrmacher und Fotografen.

Zahl der Betriebe stieg in den Gewerken enorm an

Tatsächlich nahm die Zahl der Betriebe in vielen Gewerken nach der Änderung massiv zu. Ein Beispiel: Im Jahr 2003 gab es laut ZDH bundesweit rund 12400 Fliesenleger. Im Jahr nach der Reform stieg die Zahl sprunghaft auf 38265 Betriebe an, zuletzt waren 69363 registriert.

Auch bei den Parkettlegern haben sich die Betriebe mehr als vervierfacht. Heute gibt es 7880 Firmen.

Bestehende Betriebe ohne Meisterbrief sollen Bestandsschutz genießen

Die Kieler Schneiderin und Innungsobermeisterin Angela Ziemer sieht die Entwicklung zwiegespalten. „Ich freue mich, wenn der Meister wieder etabliert wird, weil er ein Qualitätsmerkmal ist. Er steht für eine intensive Ausbildung und fundiertes Fachwissen.“ Zugleich habe sie aber auch viele Kollegen, die keinen Titel haben und dennoch tolle Arbeit leisteten. Bestehende Betriebe, die nicht über einen Meisterbrief verfügen, sollen nach einer Reform dauerhaft Bestandsschutz genießen.

Parkettleger: Meisterpflicht für mehr Qualität zwingend erforderlich

„Es ist zwingend erforderlich, dass die Meisterpflicht zurückkommt und zwar so schnell wie möglich“, sagt dagegen Arne Peters, Obermeister der Landesinnung für Parkett- und Fußbodentechnik. „Heute kann sich jeder einfach Parkettleger nennen, auch wenn er kein Fachmann ist.“ Das sei schlecht für die Qualität. Darunter zu leiden hätten zuallererst die Kunden, die oft schlechte Arbeit für ihr Geld bekämen.

Das habe einen Imageschaden für die Branche zur Folge. „Viele sagen nach so einem Erlebnis: Parkett kommt für mich nicht mehr in Frage.“ In Schleswig-Holstein gab es laut Handwerkskammer Lübeck im Jahr 2003 nur 38 Parkettleger-Betriebe, heute sind es 259. „Ich beobachte ein Kommen und Gehen. Jede Woche entdecke ich Transporter mit neuen Namen. Die meisten Firmen machen aber nach ein oder zwei Jahren wieder dicht“, so Peters.

Viele Betriebe hören nach einem Jahr wieder auf

Die Bestandszeit der Betriebe in den zulassungsfreien Berufsgruppen sei extrem gesunken, bestätigt Andreas Katschke, Geschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck. „20 Prozent von den Menschen, die sich 2017 selbstständig gemacht haben, haben ihre Firma ein Jahr später schon wieder gelöscht.“ 60 Prozent seien im Schnitt nach fünf Jahren nicht mehr am Markt.

Kein Ansprechpartner mehr für Gewährleistung

Das sei aus Verbrauchersicht problematisch. Schäden zeigten sich oft erst nach längerer Zeit, dann fehle den Kunden der Ansprechpartner für die Gewährleistung. „Man kann nicht sagen, dass die Leute ohne Meister alle nichts können“, betont Katschke.

Viele brächten aber nicht die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse mit, um angemessen zu kalkulieren. Oft handele es sich um Solo-Selbstständige, die deutlich geringere Kosten hätten als Firmen mit Mitarbeitern. Das sorge für eine nicht ganz faire Konkurrenzsituation.

Zahl der ausbildenden Betriebe geht zurück

Ein weiterer Knackpunkt sei die Lage beim Nachwuchs. Zwar steige die Zahl der Betriebe insgesamt, nicht aber die derjenigen mit Ausbildungsbefugnis, so Katschke.

Laut Bundesregierung nahm die Zahl der Ausbildungsstellen bei den Berufen, die zu den zulassungspflichtigen Handwerken zählen, seit 2009 um fast sieben Prozent zu, während sie bei den zulassungsfreien um 13 Prozent zurückging.

Weniger Meisterprüfungen im Land

Auch bei den Meisterprüfungen im Land geht die Tendenz nach unten: Erbrachten im Jahr 2000 noch 613 Schleswig-Holsteiner den Leistungsnachweis, so waren es im vergangenen Jahr nur noch 563.

In Branchen, in denen der Titel für die Selbstständigkeit nicht obligatorisch ist, entscheiden sich laut Katschke kaum noch Handwerker für die Qualifikation. Um den Berufsweg zu stärken, hat das Land die Einführung einer Meistergründungsprämie beschlossen, die voraussichtlich im Juni starten soll.

Reform bis 2020 avisiert

Bis zur Rückkehr zur Meisterpflicht wird es noch deutlich länger dauern. Eine Arbeitsgruppe der Großen Koalition hat sich bereits auf Eckpunkte dafür verständigt, nun will sie zunächst die Gewerke sowie Sozialpartner anhören. In der Sommerpause soll dann ein Gesetzentwurf erarbeitet werden. Angepeilt ist eine Reform bis 2020.

Kritiker befürchten weniger Gründungen und höhere Preise

Kritik für den Vorstoß gibt es schon von mehreren Seiten: Der Präsident des Ifo-Institus Clemens Fuest monierte, der Meisterzwang beschränke den Wettbewerb und verteuere die Leistungen der betroffenen Branchen. Mit Preisanstiegen rechnen die Handwerker selbst dagegen nicht aus diesem Grund.

Die Monopolkommission warnte vor einem deutlichen Rückgang der Betriebsgründungen. „Ich glaube schon, dass es weniger Gründungen geben könnte“, sagt Katschke. Allerdings prognostiziert er dafür eine größere Überlebensfähigkeit der Unternehmen.