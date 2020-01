Jeder fünfte Hauskäufer hat kein eigenes Geld

Kiel

Viele Norddeutsche finanzieren ein Haus oder eine Wohnung komplett über einen Kredit: Laut dem Lübecker Finanzdienstleister Dr. Klein erfüllt sich jeder Fünfte den Wunsch nach einer Immobilie ohne Eigenkapital. Etwa 15 bis 20 Prozent der Kunden schlossen demnach in Hamburg eine Vollfinanzierung ab. „Das deckt sich mit unseren Erfahrungen in Kiel und Umland“, sagt Holger Paasch, Experte für Baufinanzierung bei Dr. Klein in der Landeshauptstadt.

Lesen Sie auch: Kredite für Hauskauf immer höher

Bei der Förde Sparkasse nahmen sogar noch mehr Menschen einen Immobilienkredit auf, ohne eigenes Geld mitzubringen. „Der Anteil der Vollfinanzierung an der Gesamtzahl an Finanzierungen für das Eigenheim beträgt circa 40 bis 50 Prozent“, sagt Sprecher André Santen. Es komme immer auf die Bewertung der individuellen Situation an. „Dabei stehen die Bonität und die Perspektive des Kunden im Vordergrund.“ Die Anforderungen für die Kreditvergabe seien strenger. Es werde gründlich geprüft, ob der Kunde auch künftig jederzeit in der Lage sein werde, die Zins- und Tilgungszahlungen zu erfüllen.

Lesen Sie auch

Hauskauf: Das sind die Risiken

Kommentar von Anne Holbach zum Thema

Experten raten: Rund 30 Prozent des Kaufpreises sollten vorhanden sein

Von der Kieler Volksbank heißt es dagegen, der Anteil der Käufer ohne Eigenkapital sei gerade bei der privaten Immobilienfinanzierung „äußerst gering“. Bei steigenden Immobilienpreisen sei es aber verständlicherweise schwer, einen bestimmten Prozentsatz des Kaufpreises durch Eigenkapital zu decken. Experten empfehlen, mindestens 20 bis 30 Prozent aus der eigenen Tasche zahlen zu können.

„Grundsätzlich gilt: Jeder vorher angesparte Euro muss nicht finanziert werden, verringert die monatliche Rate und die gesamte Laufzeit des Kredits“, sagt Nicola Schnittger, Leiterin der Immobilienfinanzierung der Kieler Volksbank. Zumindest die Nebenkosten wie die Grunderwerbssteuer von 6,5 Prozent sowie Gebühren für Notar und Makler sollten durch Eigenkapital gedeckt werden können.

Lesen Sie auch: Das kosten Häuser zwischen Altenholz und Eckernförde

Großes Finanzierungsrisiko schlägt sich auf Bauzins nieder

„Ohne ein Mindestmaß an Eigenkapital ist keine solide Baufinanzierung möglich“, warnt Michael Herte von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Je höher ein Darlehen im Verhältnis zum Objektwert sei, desto größer sei das Finanzierungsrisiko für die Bank und das schlage sich auf den Bauzins nieder. „Wer genug verdient, um das Darlehen dauerhaft zu bedienen, für den spielt der Beleihungsauslauf keine große Rolle“, sagt Herte. „Wenn allerdings ein Haus verkauft werden muss, wird der Verbraucher bei fallenden Immobilienpreisen wohl noch auf Schulden sitzen bleiben.“

Denn die Bank fordere das übrige geliehene Geld vollständig zurück, egal wie gut oder schlecht sich das Haus verkaufen lasse.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.