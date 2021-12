Kiel

Die Kieler Makler- und Hausverwaltungsfirma Hans Schütt bekommt im neuen Jahr mit der Haus & Grund Immobilien GmbH einen neuen Besitzer. Klaus Schütt, der einst den 1936 von seinem Vater Hans gegründeten Betrieb übernahm, verabschiedet sich in den Ruhestand und gibt sein Unternehmen ab.

Klaus Schütt feiert im kommenden Jahr seinen 70. Geburtstag und war vor über 40 Jahren in die Geschäftsleitung des Familienunternehmens eingestiegen. Lange war der Jurist im Vorstand des Eigentümervereins Haus & Grund aktiv, dessen hundertprozentige Tochter die GmbH ist, und fand dort nun eine Nachfolgelösung für seine Firma. Für ihn übernimmt nun der 44-jährige Bankbetriebswirt René Husfeldt das Ruder.

„Die geschäftspolitische Ausrichtung der zwei Unternehmen ist ähnlich, beide stehen auf wirtschaftlich gesundem Fundament“, sagt Götz Bormann, Vorsitzender des Eigentümervereins Haus & Grund Kiel. Es handele sich um eine horizontale Fusion von zwei erfolgreichen Firmen aus einer Position der Stärke und auf Augenhöhe.

Neuer Player mit über 15 000 Wohneinheiten entsteht

Mit dem Zusammenschluss entsteht ein neuer großer Player auf dem Immobilienmarkt in der Region. Schütt betreut rund 5000 Wohneinheiten im Großraum Kiel, die Leistungsgesellschaft des Eigentümervereins 9000 Objekte.

Im Januar 2021 ging zudem bereits der Neumünsteraner Betrieb Jens-Uwe Bahr mit 1300 Wohneinheiten in die Haus & Grund Immobilien GmbH Kiel über. Die Bündelung der Kräfte sieht der Verein als strategische Antwort auf aktuelle und künftige Herausforderungen am Markt.

„Im Mittelpunkt stehen die steigenden Kundenanforderungen an ein modernes Dienstleistungsunternehmen der Immobilienwirtschaft“, so Sönke Bergemann, Geschäftsführer von Haus & Grund Kiel. Gemeinsam werde es leichter fallen, professionelle Service- und Beratungsangebote für Immobilieneigentümer weiterzuentwickeln. „Die wichtigste Botschaft ist, dass sich für Lieferanten und Kunden nichts ändert.“

Fusion von Haus & Grund und Schütt Immobilien: Mitarbeiter werden übernommen

Das soll auch für die 22 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zwei Aushilfen und sieben Auszubildenden bei Schütt gelten. „Alle bleiben an Bord“, bekräftigt der neue Geschäftsführer René Husfeldt. Für die Beschäftigten werde das größere Haus als Arbeitgeber spannender, und es biete neue berufliche Entwicklungsperspektiven und Spezialisierungsmöglichkeiten. Bei der Haus & Grund Immobilien GmbH arbeiten bislang 52 Beschäftigte, zehn Azubis und sechs Aushilfen. Hinzu kommt ein fünfköpfiges Team bei Bahr.

Nachdem der Kauf am 1. Januar 2022 vollzogen ist, soll Schütt als gleichberechtigte Leistungsgesellschaft neben der Haus & Grund Immobilien GmbH Kiel stehen bleiben. So bleibt auch der Name der Traditionsfirma vorerst erhalten. Mitte nächsten Jahres will das Unternehmen nach eigenen Angaben eine „Prüfungsphase“ beginnen. Dann sollen Strukturen und Prozesse abgeglichen werden, damit sie vereinheitlicht werden können und möglicherweise Bereiche zusammengelegt werden. Das werde allerdings nicht vor 2023 passieren.