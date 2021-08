Kiel

Viele Corona-Beschränkungen sind in Schleswig-Holstein aufgehoben, nach den Lockdowns ist in diesem Sommer ein Stück Normalität zurückgekehrt. Doch wer nach langer Zeit mal wieder ein Restaurant besucht oder im Freizeitpark seine Runden dreht, den erwartet meist eine böse Überraschung. Denn das Essen oder die Eintrittskarte sind dieses Jahr oft teurer als noch im Vorjahr.

Gastronomen in Schleswig-Holstein haben mit teureren Waren zu kämpfen

„Bei all meinen Kunden wurden die Preise erhöht“, berichtet Nadine Hömpler, die mit ihrer Agentur „Mit Salz und Pfeffer“ mehrere asiatische Restaurants in Kiel betreut. „Im asiatischen Lebensmittelhandel sind die Preise teilweise um 25 Prozent gestiegen.“ Importprodukte wie Kokosöl oder besondere Biermarken seien im Einkauf deutlich teurer. „Es ist natürlich schwer, diese Kosten direkt an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben“, sagt Hömpler. Die Akzeptanz für etwas höhere Preise sei aber durchaus vorhanden.

Auch der Kieler Gastronom Lars Farien („Budenzauber“) hat die Preise erhöht. Grund seien teurere Waren, Dienstleistungen – aber auch die Schwierigkeit, überhaupt noch Personal zu bekommen. Probleme, die laut Farien nicht so bald verschwinden werden. „Meiner Meinung nach werden die Preise in der Gastronomie noch massiv steigen“, sagt er.

Dehoga-Präsident: Preise werden auch nach Corona nicht sinken

„Die Gastronomen haben reichlich Gründe, die Preise anzuheben“, sagt auch Axel Strehl, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Schleswig-Holstein. Der Aufwand sei durch die Corona-Hygienevorschriften deutlich gestiegen. „Jeder sollte sich seine Kalkulation deswegen genau anschauen“, empfiehlt Strehl.

Die Lage sei wegen Corona weiter angespannt. „Spätestens am Jahresende werden einige merken, dass sie mit den Preisen vielleicht doch etwas höher hätten gehen sollen“, meint der Dehoga-Chef. Und nach Corona? Sinken die Preise dann wieder? Strehl: „Daran glaube ich nicht.“

Hansa-Park erhöht Preise für Eintrittskarten um 6 Prozent

Nicht nur Essengehen wird teurer, auch andere Freizeitvergnügen weisen teils kräftige Preissteigerungen auf. Im Hansa-Park etwa sind die Tarife im Vergleich zum Vorjahr um rund sechs Prozent gestiegen. Kostete eine Tageskarte für Erwachsene 2020 noch 39,50 Euro, liegt sie nun bei 42 Euro. „Das ist eine ganze normale Preiserhöhung“, sagt Claudia Leicht, Geschäftsführerin des Hansa-Parks. „Immerhin haben wir ja weiter investiert und auch in diesem Jahr wieder Neuheiten präsentiert – trotz Corona und Lockdowns, von denen wir massiv betroffen waren.“

Vier neue Attraktionen hat der Hansa-Park in der Saison 2021 dazubekommen. Die Pandemie erschwert währenddessen weiter den Betrieb. „Es ist für uns und unsere Mitarbeiter anstrengender als sonst“, sagt Leicht. Viele Gäste seien verunsichert, andere nicht mit den Hygieneregeln vertraut. „Das ist auf jeden Fall sehr fordernd“, erklärt die Geschäftsführerin.

Angespannte Lage im Fahrradhandel

Vor großen Herausforderungen steht auch der Einzelhandel, vom Spielzeugladen über Sportartikelhändler bis zum Fahrradgeschäft. Viele Kaufleute sehen sich mit E-Mails konfrontiert, in denen ihre Lieferanten höhere Preise ankündigen. Damit steigt der Kostendruck auf den ohnehin gebeutelten Handel: „Wir können die Preiserhöhungen ja nicht einfach eins zu eins auf die Kundinnen und Kunden überwälzen“, sagt Leo Schneider, Juniorchef des Kieler Spielzeuggeschäftes „Höhenflug“.

Doch die steigenden Preise sind nur ein Problem. Das andere: Viele Waren, gerade aus Fernost, sind derzeit überhaupt nicht zu bekommen. Besonders angespannt ist die Lage im Fahrradhandel, der sich mit einer enorm gestiegenen Nachfrage konfrontiert sieht: „Wir wissen nicht, wann neue Räder reinkommen und was die kosten sollen“, sagt Michael Kempf vom Kieler „Drahtesel“. Aber bestellen muss er trotzdem – sonst gibt es gar nichts. Wichtige Teile wie etwa Tretlager bekomme man zu gepfefferten Preisen nur noch auf Ebay. Nicht viel besser sieht es bei Kettenschaltungen aus: „Shimano hat als Lieferzeit gerade mitgeteilt: 400 Tage.“

Von Jonas Bickel und Ulrich Metschies