Mitten in der Corona-Pandemie ist der Arbeitsschutz in Betrieben wichtiger geworden. Ob die Behörden dafür richtig ausgestattet sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. „So ist effektiver Arbeitsschutz kaum möglich“, sagt Robert Feigler, Bundesvorsitzender der IG Bau, kn-online.

„Derzeit kümmern sich nur 54 Aufsichtsbeamte in den Arbeitsschutzbehörden bei der Unfallkasse Nord um die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften – bei fast 1,2 Millionen Beschäftigten.“ Damit sei rechnerisch nur ein Kontrolleur für knapp 22 000 Beschäftigte in Schleswig-Holstein zuständig. Feigler beruft sich auf die Daten aus einem Bericht des Bundesarbeitsministeriums.

EU fordert: Höchstens 10.000 Beschäftigte auf einen Prüfer

Schon vor der Pandemie sei die staatliche Arbeitsschutzkontrolle personell unterbesetzt gewesen, meint Feigler. So werde gerade in der Bau-, Land- und Forstwirtschaft zu wenig geprüft. Und nun kämen auch noch zusätzliche Aufgaben hinzu – etwa die Kontrolle der aktuellen Homeoffice-Verordnung und der Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche. „Auch die Landesregierung muss hier mehr tun."

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und die Europäische Union fordern seit langem, dass jeder Kontrolleur nur maximal 10.000 Beschäftigte im Blick haben soll.“ Die IG BAU warnt zugleich davor, die Verantwortung für den Arbeitsschutz auf die Berufsgenossenschaften abzuschieben. Schließlich müssten sich die Länder gemeinsam mit den Berufsgenossenschaften um die Kontrolle der Vorschriften kümmern.

Feigler weist darauf hin, dass die Zahl der staatlichen Arbeitsschutzkontrollen laut dem Bundesarbeitsministerium schon vor der Pandemie gesunken sei, allein zwischen 2017 und 2019 um 17 Prozent auf zuletzt 151.000.

UV Nord: Nicht besonders viele Verstöße in Schleswig-Holstein bekannt

Die Lage bei den Kontrolleuren sieht die Unternehmerseite anders. Nicht zuletzt die Ankündigung zusätzlicher Home-Office-Kontrollen in einigen Bundesländern war auf Kritik bei der Arbeitgeberseite gestoßen. „Der betriebliche Arbeitsschutz hatte auch schon vor der Pandemie große Bedeutung in den Unternehmen“, sagt Sebastian Schulze, Geschäftsführer des UV Nord. In der Pandemie seien die Regelungen und Abläufe in den Unternehmen intensiv überprüft worden.

Schulze: „Uns ist nicht bekannt, dass es in Schleswig-Holstein zu auffällig vielen Arbeitsunfällen oder Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften gekommen ist, die eine Erhöhung der Kontrolldichte und damit zusätzliches Personal in den Arbeitsschutzbehörden erforderlich machen.“

Personal wird jetzt aufgestockt

Doch das Land hat bereits reagiert, wie Frank Zabel, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel auf Nachfrage erklärt. Man habe die Mittel für sieben zusätzliche Vollzeitstellen zur Verfügung gestellt, auch um neue Technologien wie Windkraft, Biogas oder den Rückbau von Kernkraftkraftwerken berücksichtigen zu können. Das Personal werde jetzt schrittweise aufgestockt, damit der Aufbau auch realistisch umgesetzt werden könne.

„Der personelle Mehrbedarf besteht übrigens auch in anderen Ländern“, sagt Zabel. Laut einer Schätzung seien bundesweit 630 Stellen nötig. Das weiß auch die IG Bau: Deutschlandweit sei ein Beamter für 26 000 Beschäftigte zuständig. Im Vergleich der Bundesländer komme Mecklenburg-Vorpommern der Empfehlung der ILO mit 13 000 Beschäftigten am nächsten, Bayern sei mit 38 000 am weitesten davon entfernt.