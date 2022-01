Kiel

Die Industriegewerkschaft Bau fordert vom Land, das Personal für Arbeitsschutz aufzustocken. „Die zuständigen Behörden bei der Unfallkasse Nord haben nicht die nötigen Kapazitäten, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz für die Beschäftigten wirksam zu kontrollieren“, bemängelt der Bundesvorsitzende der IG Bau, Robert Feiger. Aus seiner Sicht herrscht ein „eklatantes Überwachungsdefizit“.

Hinzu komme, dass die ohnehin unterbesetzten Behörden in der Pandemie zusätzliche Aufgaben stemmen müssen – wie die Kontrolle der Homeoffice-Verordnung oder die 3G-Regel am Arbeitsplatz.

„Uns ist nicht bekannt, dass unhaltbare Zustände herrschen, sodass dringend mehr kontrolliert werden müsste“, sagt hingegen Sebastian Schulze vom Unternehmensverband Nord. Gerade der Infektions- und Gesundheitsschutz sei für die Betriebe in der Pandemie ein hohes Gut.

Ein Kontrolleur für 21 200 Beschäftigte zuständig

Feiger bezieht sich auf den aktuellen Bericht „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ (SUGA) des Bundesarbeitsministeriums. Demnach befassten sich 2020 lediglich 55 Aufsichtsbeamte in Schleswig-Holstein in Vollzeit mit der Einhaltung betrieblicher Arbeitsschutzvorschriften – 35 Männer und 20 Frauen.

Damit sei rein rechnerisch ein Kontrolleur für 21 200 Beschäftigte zuständig, kritisiert die IG Bau. Die Internationale Arbeitsorganisation der Europäischen Union sehe maximal 10 000 vor. „Schleswig-Holstein verfehlt dieses Ziel eindeutig“, so Carsten Burckhardt, der im Bundesvorstand der Gewerkschaft für Arbeitsschutz zuständig ist. Binnen eines Jahres sei dennoch nur eine neue Vollzeitstelle geschaffen worden.

Das Gesundheitsministerium in Kiel hatte versprochen, schrittweise sieben zusätzliche Stellen zu besetzen. Eine Sprecherin weist darauf hin, dass sich der Bericht auf Zahlen aus 2020 stützt. Es seien fünf zusätzliche Nachwuchskräfte eingestellt worden, die nach der anderthalbjährigen Ausbildung das Team verstärken sollen. Zugleich hätten jedoch Beschäftigte altersbedingt aufgehört. Man sei bemüht, weitere Mitarbeiter zu gewinnen.

Bundesbericht: Lage „stabil“, aber „keineswegs zufriedenstellend“

„Um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in den Betrieben zu verbessern, müssten die Aufsichtsdienste gestärkt und die Zahl der Betriebsbesichtigungen erhöht werden“, heißt es im SUGA-Bericht. Die Mehrzahl der Länder fahre nur ein reaktives Überwachungskonzept: Kontrolliert wird vor allem, wenn es dafür einen Anlass gibt. Das Arbeitsschutzniveau sei „keineswegs zufriedenstellend“.

Bundesweit gibt es 1490 Aufsichtsbeamte, die meisten davon sind in Nordrhein-Westfalen (344) im Einsatz. Unter den Flächenländern sind nur Mecklenburg-Vorpommern (50), Thüringen (43) und das Saarland (18) schlechter ausgestattet als Schleswig-Holstein.

In der Corona-Pandemie seien viele der Beamten ins Homeoffice gewechselt. „Das bringt natürlich wenig“, sagt Burckhardt. Kontrollen am Schreibtisch anhand von Papieren seien eine Farce. „Dabei ist gerade in der Pandemie eine effektive Arbeits- und Gesundheitsschutzkontrolle notwendig – ob auf der Baustelle, in der Gebäudereinigung oder in der Fleischfabrik.“ In Deutschland ging die Zahl der staatlichen Kontrollen von 152 000 auf 128 000 zurück.

Das Ministerium betont, dass in Schleswig-Holstein trotz Pandemie vor Ort kontrolliert wurde. Der Fokus habe jedoch auf anderen Branchen als dem Bau gelegen – zum Beispiel auf Ernte- oder Schlachtbetrieben, die besonders stark von Coronafällen betroffen waren.

Die Behörden haben 2020 laut Arbeitsschutzbericht des Landes 732 Betriebsstätten aufgesucht, dabei gab es 551 Beanstandungen. Mit Abstand am häufigsten waren sie mit 183 Besuchen im Bereich Nahrungs- und Genussmittel unterwegs. Zudem schauten sie sich auf über 140 Baustellen um. Im Vorjahr hatten die Kontrolleure mehr als doppelt so viele Betriebe und Baustellen besichtigt.