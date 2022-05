Kassenpatienten kennen das: für manche medizinische Leistung müssen sie selbst in die Tasche greifen, mitunter sehr tief. Doch teuer ist nicht immer gut, und schon gar nicht medizinisch sinnvoll, schreibt RND-Kolumnist Matthias Urbach. In seiner Kolumne „Der Haushälter“ erklärt der Finanztip-Vize, worauf Patienten achten sollten, damit am Ende nicht nur der Arzt profitiert.