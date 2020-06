Kiel.

Immerhin jedes fünfte Unternehmen gibt an, bereits in oder sogar über Vorkrisenauslastung zu arbeiten. Ein weiteres Fünftel erwartet dieses Niveau noch in diesem Jahr zu erreichen. Mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen geht davon aus, dass sich die Geschäftslage erst 2021 normalisiert.

"Inzwischen wird immer deutlicher, dass die Erholung vom Lockdown sehr ungleichmäßig verläuft", sagt Friederike C. Kühn, Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein: "Während es für den Einzelhandel und viele Dienstleistungsbereiche aufwärts geht, steuern andere Branchen auf eine Bruchlandung zu."

Anzeige

Corona-Krise : Reisebranche und Gastgewerbe besonders getroffen

Besonders hart trifft es weiterhin die Reisewirtschaft, hier ist die Lage regelrecht verzweifelt: 43 Prozent der Unternehmen droht nach eigenen Angaben die Insolvenz. Dies gilt für 27 Prozent der Firmen aus dem Gastgewerbe - und das trotz umfangreicher Lockerungen.

Weitere KN+ Artikel

Positiv: Im Einzelhandel standen in der dritten Blitzumfrage die Geschäfte noch in jedem vierten Betrieb still, jetzt in jedem zehnten. Positiv auch die Entwicklung bei den Anbietern personenbezogener Dienstleistungen: Während in diesem Sektor Anfang Mai jedes zehnte Unternehmen angab, keine negativen Auswirkungen der Krise zu spüren, ist es inzwischen jedes vierte.

Zukunftsaussichten für Unternehmen in SH sehr durchwachsen

Obwohl die Beschränkungen für die Wirtschaft weitgehend aufgehoben sind, ist es nach Überzeugung Kühns zum Aufatmen zu früh. Denn noch immer bezeichnen 39 Prozent der Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht, 43 Prozent als befriedigend und nur 18 Prozent als gut.

Dementsprechend durchwachsen sind auch die Aussichten für die kommenden zwölf Monate: Jeweils ein gutes Viertel der Befragten erwartet eine bessere (27 Prozent) beziehungsweise eine schlechtere (28 Prozent) Geschäftslage. Fast jedes zweite Unternehmen (45 Prozent) erwartet keine Veränderung seiner wirtschaftlichen Situation.

Mehr als ein Drittel mit Liquiditätsproblemen

Mit der neuen Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, so Kühn, habe die Bundesregierung zwar "ein kraftvolles Folgepaket verabschiedet". Dennoch wird der Liquiditätsbedarf in den Sommermonaten hoch bleiben, betont die IHK-Präsidentin. Laut der Blitzumfrage ist das Eigenkapital in jedem zweiten Unternehmen gesunken. Mehr als ein Drittel der Firmen kämpft mit Liquiditätsengpässen. Insgesamt haben sich 888 Unternehmen aus Schleswig-Holstein an der Umfrage beteiligt.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier