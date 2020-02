Fünf neue Jachten hat die Marineschule Mürwik bei einer Werft in Kappeln bestellt, gebaut werden sie allerdings in Österreich. Das wirtschaftlichste Angebot habe den Zuschlag erhalten, so die Beschaffungsbehörde. Die Sicherung von deutschen Arbeitsplätzen gehöre nicht zu den Vergabekriterien.