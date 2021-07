Kiel

Sorgenvoll blickten viele Firmenchefs dem Brexit entgegen – schließlich ist Großbritannien fünftgrößter Auslandsmarkt für den Norden. Nun, nach einem halben Jahr Erfahrung mit dem EU-Austritt der Briten, hat die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern im Norden (IHK Nord) eine erste Bilanz vorgelegt. Tenor der Umfrage: Trotz des Handels- und Kooperationsabkommens (TCA) wird der Handel durch Zollformalitäten empfindlich geschwächt. Mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen hat das Geschäft mit Großbritannien seit dem 1. Januar reduziert – oder sogar vorübergehend eingestellt.

Massive Einschnitte im Warenverkehr

Die größten Belastungen sind der Umfrage zufolge neu entstandene Handelshemmnisse in Form von Zollformalitäten und gestiegenen Frachtkosten. Erschwerend hinzu kommen Kostensteigerungen bei Vorprodukten, regulatorische Unterschiede bei Produktstandards und Rechtsunsicherheiten beim Abschluss von Verträgen. „Die traditionell eng mit dem Vereinigten Königreich verbundene norddeutsche Wirtschaft hat durch den Brexit bereits seit dem Neujahrstag massive Einschnitte im Warenverkehr gespürt“, sagt Norbert Aust, Vorsitzender der IHK Nord.

„Die Abläufe haken noch immer“

Gesa Holm kann ein Lied davon singen. „Die Abläufe haken noch immer“, sagt die Prokuristin von Holm & Laue, Spezialist für Kälberfütterungstechnik mit mehr als 100 Beschäftigten in Westerrönfeld. Nein, Umsatzeinbußen habe es durch Zoll- oder Zertifizierungsprozeduren nicht gegeben, wohl aber Verzögerungen bei der Einfuhr nach Großbritannien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte ab Werk an britische Händler. Doch denen, sagt Gesa Holm, mangele es an der nötigen Expertise für die Abwicklung von Drittlandgeschäften: Und das rächt sich jetzt. Die britischen Milchviehhalter ordern wie vor dem Brexit, müssen aber länger warten.

Doch auch die großen Player spüren die negativen Folgen des Briten-Austritts. „Da wir in Großbritannien nicht nur eine Vertriebs- und Service-Organisation haben, sondern auch produzieren und entwickeln, betrifft der Brexit unser Geschäft weltweit“, sagt Dräger-Sprecherin Melanie Kamann. Der Medizintechnik-Konzern hat daher eigens in Blyth (Northumberland) ein neues Distributionszentrum aufgebaut und seine britischen Produkte zertifizieren lassen, so dass diese für den europäischen Markt zugelassen sind.

Oft gibt es Probleme mit Zulieferern

Von Unsicherheiten, gerade bei der Abwicklung von Zollformalitäten, berichtet auch Werner Koopmann, Federführer International bei der IHK Schleswig-Holstein. „Viele Betriebe beklagen vor allem Schwierigkeiten mit Zulieferern.“

Allerdings stellt Koopmann auch fest: „Es ruckelt sich immer mehr zurecht.“ Er sieht für manche Unternehmen sogar Vorteile dadurch, dass die Hängepartie Brexit inzwischen Fakten gewichen ist: „Viele große Unternehmen ziehen jetzt Investitionen durch, die sie aufgeschoben hatten.“ Und davon würden auch kleinere Firmen profitieren.

Da der Brexit durch Corona „deutlich überlagert wurde“ und das TCA-Abkommen erst nach und nach greift, werde man „dieser bedauerlichen Episode schwerlich ein genaues Preisschild umhängen können“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). „Die Störungen des internationalen Handels, vor allem die hohen Frachtraten, machen es für Unternehmen sicherlich nicht gerade einfacher, im Fahrwasser des Brexit zu navigieren.“