Kiel

Bernd Buchholz ist ein umtriebiger Mann. Auch wenn der Terminkalender noch so voll ist, auch wenn corona-bedingte Baustellen allerorten nach der Zeit des Ministers schreien: Luft für Firmenbesuche muss sein, selbst wenn schon das Wochenende und Sonnenschein locken, wie am Freitagnachmittag. Buchholz ist zu Gast bei der Flensburger Hochzwei-Gruppe: Rund 80 Beschäftigte hat das Unternehmen, die Auftragsbücher der Kommunikationsagentur sind voll – übervoll sogar. Natürlich freut das den Geschäftsführer. Doch Timo Klass (44) geht es wie der gesamten Digitalwirtschaft im Land: Er findet nicht genug Fachleute, um das Wachstum des Unternehmens abzusichern. Schlimmer noch: „Die Kunden stehen Schlange, gerade die aus dem Tourismus – und die wollen ihre Sachen jetzt erledigt haben“ Doch dafür bräuchte Hochzwei mehr Personal. „Wir können unsere Leute nicht verheizen.“

Nachfrage ist durch Corona noch gestiegen

Der Mangel an IT-Spezialisten – er war vor Corona schon Dauerthema in der Branche. Doch Klass fürchtet – und das sagt er auch seinem Besucher: „Durch Corona wird der Personalmangel noch viel schlimmer.“ Mehr als zehn Prozent der Hochzwei-Beschäftigten sind Programmierer und Programmiererinnen. Schließlich gilt es nicht nur, die Internetseiten großer Kunden in der Tourismusbranche zu bauen und am Laufen zu halten, sondern auch alle Systeme, die im Hintergrund arbeiten, um etwa die Buchung von Fährtickets oder Ferienhäusern abzuwickeln. „Corona hat die Digitalisierug quasi mit dem Dampfhammer vorangetrieben“, sagt Klass. Entsprechend kräftig gerate das ohnehin gestörte Verhältnis von Angebot an und Nachfrage nach qualifizierten IT-Kräften weiter aus dem Lot.

Was dem Hochzwei-Chef besonders Sorgen macht, ist ein Szenario, das den Wettbewerb um gute Leute noch einmal brutal verschärfen könnte: „Corona hat gezeigt, dass Homeoffice funktioniert – nicht nur als Notlösung, sondern dauerhaft“, sagt Klass. Damit eröffneten sich großen Konzernen mit Zentrale in München oder anderen Metropolen völlig neue Chancen beim Abwerben von Fachkräften: „Die können jetzt sagen: Wir stellen Dich ein, zahlen ein Top-Gehalt, und Du kannst einfach da wohnen bleiben in Flensburg, Husum oder Kiel.“ Arbeiten, wo andere Urlaub machen – dieser Slogan für SH bekäme damit einen deutlich bitteren Beigeschmack.

Mehr auf Ausbildungsberufe statt Studium setzen

Der Minister hört sich die Sorgen des Unternehmers an – teilt dessen Befürchtung jedoch nur zum Teil: „Deutschland hat die Digitalisierung verschlafen, das hat Corona gnadenlos ins Licht gerückt.“ Die Nachfrage nach digitalen Lösungen steige und damit auch der Bedarf an IT-Spezialisten. Dass Homeoffice nun zum Standard wird, sieht Buchholz für Schleswig-Holstein mit seinen besonderen Standortqualitäten jedoch vor allem als Chance: „Wir können mehr Unternehmen in den Norden holen, auch große Firmen müssen ihre Zentralen nicht mehr in den Metropolen haben.“ Damit sich qualifizierter Nachwuchs nicht so leicht weglocken lässt, macht Schleswig-Holstein mit der Kampagne „#bleibt oben!“ offensiv auf seine Stärken aufmerksam. Doch alle relevanten Player – auch die Arbeitgeber – hätten eine Verantwortung, dem Fachkräftemangel zu begegnen. So würde bei IT-Berufen noch immer viel zu sehr aufs Studium gesetzt, obwohl es bereits zahlreiche informatiknahe Ausbildungsberufe gebe.

Das sagen andere Unternehmer

Die Befürchtung von Tim Klass, dass große Konzernen in Massen Know-how im Norden abschöpfen – in der Branche wird sie, noch zumindest, nur begrenzt geteilt. „Wir beobachten das nicht“, sagt Klaus-Hinrich Vater, IT-Unternehmer und Präsident der IHK Kiel. Dass Konkurrenz südlich der Elbe versuche, gute Leute abzuwerben, das geschehe jeden Tag: Doch ein ganzes Heer von Beschäftigten im Homeoffice, ohne Sozialkontakt? „Das kann ich mir nicht vorstellen.“ So sieht es auch Hauke Berndt, Chef des Kieler Software-Unternehmens PPI und Vorsitzender des Digital-Netzwerkes Diwish: „Geld ist ja nicht alles, vielmehr als früher zählen heute andere Werte im Arbeitsleben.“ So wie Buchholz und Vater sagt auch er: „Wir müssen ganz dringend die Ausbildung forcieren und vor allem Frauen die Angst vor IT-Berufen nehmen.“

Immerhin: Abwerben funktioniert nicht nur in eine Richtung. Auch Hochzwei oder PPI beschäftigen Kräfte, die nicht hier leben, sondern weit im Süden der Republik. Ob der Norden per Saldo Fachleute verliert? Dazu liegen Buchholz keine Zahlen vor: „Ich habe aber keinerlei Anhaltspunkte, dass das so ist.“