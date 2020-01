Unterschätzte Gefahr von Cyber-Attacken

Kiel

„Online-Attacken auf Unternehmen sind längst nicht mehr das Werk vereinzelter krimineller Hacker“, sagt Jörg Posewang, Vorstand der Kieler Netuse AG. Er spricht von einem arbeitsteilig perfekt durchorganisierten Geschäftsmodell: „Die einen scannen Unternehmen regelrecht rund um die Uhr, permanent auf der Suche nach Sicherheitslücken.“ Seien die dann gefunden, würden die Schwachstellen nicht etwa direkt für Angriffe genutzt, sondern im Darknet zum Kauf angeboten. „Die eigentliche Attacke kommt dann von ganz anderer Seite – oft von der anderen Seite des Globus.“

Nubit zeigt technische Entwicklungen gegen Cyberkriminalität

Auf der von Netuse organisierten Fachmesse Nubit zeigten Aussteller aus dem In- und Ausland gestern die jüngsten technischen Entwicklungen im Kampf gegen Cyberkriminalität, mit dabei die Branchengrößen Cisco, Microsoft und Checkpoint. „Früher reichten in der Regel eine Firewall und ein Virenscanner, um ein Unternehmen zu schützen“, sagt Michael Janner vom Sicherheitsspezialisten Checkpoint. Im Zeitalter des mobilen Arbeitens jedoch lasse sich eine Firma nicht mehr verteidigen wie eine Wagenburg.

Um Schwachstellen rechtzeitig zu erkennen, müsse man Auffälligkeiten im Datenverkehr konsequent und frühzeitig entdecken – und zwar auf allen Geräten mit Zugang zum Internet. Doch auch wenn die Technik perfekt funktioniere, könne Sicherheit nur dann erreicht werden, wenn die Mitarbeiter einbezogen würden: „Es reicht zum Beispiel nicht, bestimmte Funktionen oder Internetseiten zu sperren. Man muss den Kolleginnen und Kollegen auch sagen, warum das passiert.“ Nach wie vor sei der Mensch bei der Verteidigung gegen Cyberkriminalität die größte Schwachstelle.

Krypto-Virus oft hartnäckig

Welche Bedeutung das Thema Cyber-Sicherheit hat, lässt sich auch an der Entwicklung der Kieler Netuse AG ablesen. Als das Unternehmen vor 27 Jahren an den Start ging, hatte der IT-Spezialist gerade einmal fünf Mitarbeiter an Bord. Heute erwirtschaftet Netuse mit 85 Mitarbeitern einen zweistelligen Millionen-Umsatz. Allein in den vergangenen 15 Monaten wurden 20 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Dass ein Unternehmen durch einen Angriff in die Pleite getrieben wurde, hat Jörg Posewang zwar noch nicht erlebt: „Aber wir hatten schon einen Fall mit einem Krypto-Virus, wo wir drei Wochen brauchten, um den Betrieb zurück ins Leben zu holen.“

