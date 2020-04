Ostholstein ist am stärksten betroffen

Kiel

Die in der Corona-Krise von der Regierung in Kiel verhängten Betriebsschließungen treffen vor allen den Handel und die konsumnahen Dienstleistungen - mit einem Umsatzeinbruch von etwa 1,25 Milliarden Euro im Monat. Dies hat das Institut für Weltwirtschaft (IfW) errechnet. Es handelt sich um die erste Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise in Schleswig-Holstein.

Vor allem der Einzelhandel und der Tourismus mit 240.000 Beschäftigten leiden, was fast jeden fünften Arbeitsplatz im Land ausmacht. Dauern die Verbote sogar zwei Monate, würden den Unternehmen 2,5 Milliarden Euro an Umsätzen verloren gehen.

Hohe Abhängigkeit vom Tourismus

Der Umsatz der betroffenen Branchen macht allerdings nur acht Prozent des gesamten Umsatzes der Wirtschaft in Schleswig-Holstein aus, so die Autoren der Studie. Das betriffe aber 16 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten - und sei eine Folge der Kleinteiligkeit der Wirtschaft des Landes.

Besonders stark leidet der Einzelhandel. Das Tätigkeitsverbot umfasse knapp 80 Prozent seiner Umsätze, gab das IfW an. Dies entspreche pro Monat 880 Millionen Euro. Bei konsumnahen Dienstleistungen samt Hotels und Gaststätten seien es 45 Prozent der Umsätze und damit 350 Millionen Euro im Monat. Auf Industrie und Großhandel bezieht sich der Corona-Erlass nicht.

Kiel und Lübeck weniger stark betroffen

"Die Kreise und kreisfreien Städte sind abhängig von ihrer Wirtschaftsstruktur unterschiedlich vom Corona-Erlass betroffen", stellen die Autoren fest. In Nordfriesland und Ostholstein seien mit rund 16 beziehungsweise fast 18 Prozent des Gesamtumsatzes die höchsten Anteile zu verzeichnen. Der Grund liegt in dem hohen Stellenwert des Tourismus und damit verbunden des Einzelhandels in beiden Kreisen.

In den Städten ist die Abhängigkeit der Wirtschaft von den betroffenen Dienstleistungen nicht ganz so hoch: Bei 5,1 Prozent liegt der Anteil in Kiel ebenso wie in Lübeck. Und auch Flensburg mit 6,9 und Neumünster mit 5,5 Prozent liegen unter dem landesweiten Durchschnitt.

Unter den Kreisen kommen Dithmarschen (5 Prozent), Stormarn (5,1 Prozent) und Segeberg (5,2 Prozent) noch vergleichsweise glimpflich davon.

Alles nur halb so schlimm?

Wenn nur acht Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes unter den Einschränkungen leiden - ist das nicht vergleichsweise wenig? "Dies erscheint erst einmal begrenzt zu sein. Dahinter verbirgt sich allerdings einiges mehr", sagt Studienautor Klaus Schrader auf Nachfrage.

So seien 18 Prozent der Umsatzsteuerzahler Schleswig-Holsteins betroffen. Außerdem arbeite in den Verbotsbranchen ein überproportional hoher Anteil an Beschäftigten: Auf diese Branchen entfällt ein Anteil von etwa 19 Prozent der Beschäftigten Schleswig-Holsteins; mit Blick auf die Geringverdiener sind es sogar um die 30 Prozent, die in den Verbotsbranchen bisher einen Job hatten.

Wertschöpfungskette noch viel länger

Schrader weist auch darauf hin, dass die Analyse nur die direkt vom "Corona-Erlass" betroffenen Branchen erfasse. "Hinzu kommen Lieferanten, Logistikpartner, Produzenten und komplementäre Dienstleister, also die gesamte Wertschöpfungskette, die ebenfalls vom Stillstand in den Verbotsbranchen betroffen sind."

Durch diese "Multiplikatoreffekte" auf weitere Branchen sei wesentlich mehr Umsatz und Beschäftigung vom verordneten Stillstand betroffen.

Auch das IfW empfiehlt "Ausstiegsszenarien"

"Die staatlichen Unterstützungsleistungen sind trotz der Belastung der Haushalte und der Gefahr von Mitnahmeeffekten notwendig und hilfreich", urteilen die Autoren. Doch die mahnen zugleich, die Hilfen könnten nur eine kurze Zeitspanne überbrücken, schließlich seien auch die staatlichen Ressourcen "endlich". IfW-Chef Prof. Gabriel Felbermayr hatte bereits im Interview vor einer Rezession gewarnt, die globale Ausmaße annehmen könnte. Deshalb sei es unumgänglich, Ausstiegsszenarien zu entwerfen.

Anfahren des wirtschaftlichen Lebens

Im Wirtschaftsministerium werden die Auswirkungen der Einschränkungen ebenfalls verfolgt - Minister Bernd Buchholz ( FDP) ist "froh" über die Unterstützung durch den Nachbarn IfW. "Auch Vorbereitungen auf das „wieder Anfahren“ des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens laufen bei uns derzeit – gerade mit Blick auf den Einzelhandel", sagt Buchholz, will aber noch nicht konkreter werden.

"Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Tourismusbereich stehen uns aktuell ganz deutlich und messbar vor Augen", stellt der Wirtschaftsminister fest. "Weniger greifbar sind die Auswirkungen der globalen Dimension dieser Krise auf die Lieferketten und Absatzbedingungen unserer Unternehmen in Schleswig-Holstein. Deshalb ist es richtig und wichtig, die Wirtschaftshilfen für einen breiten Kreis von Unternehmen zu öffnen."

