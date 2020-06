Kritik aus Kiel am großen Konjunkturpaket: „Die Bundesregierung betreibt Klientelpoltik“, sagt Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Zudem stelle sich die Frage, ob die Hilfspakete in Summe nicht schon eine „Überdosierung an staatlichen Hilfen“ darstellten.