Wirtschaft kriecht nach oben

Das Kieler Institut rechnet im kommenden Jahr mit einem Wachstum von 1,1 Prozent, im übernächsten Jahr mit 1,5 Prozent. 2019 wachse das Bruttoinlandsprodukt um 0,5 Prozent. Die Prognose des Münchner Ifo-Instituts deckt sich mit den Kieler Zahlen.

In Schleswig-Holstein könnte der moderate Aufschwung erst später ankommen, so Kooths. „Insgesamt ist das aber eine gute Nachricht – wo nicht so viel weggebrochen ist, muss auch weniger aufgeholt werden.“ Die wirtschaftliche Entwicklung im Norden schwanke weniger als im Durchschnitt.

Im Norden fällt Aufwärtstrend verhaltener aus

Weil die von der Weltmarktschwäche stark gebeutelten Branchen wie Fahrzeug-, Maschinenbau und Chemieindustrie für Schleswig-Holstein keine große Rolle spielen, habe sich die Wirtschaft robuster entwickelt als im übrigen Bundesgebiet. Wo es nur leicht abwärts gehe, falle auch der Aufwärtstrend verhaltener aus.

„Wir können die eher sehr zurückhaltende Einschätzung bestätigen“, sagt Sebastian Schulze von Unternehmensverband Nord. Die Rahmenbedingungen verschlechterten sich unter anderem durch Handelskonflikte, Zölle oder den Brexit. „Zwar schätzen die Unternehmen im Norden ihre aktuelle Geschäftslage gar nicht so schlecht ein, aber die Stimmung wird beim Blick in die Zukunft getrübt“, sagt Ulrich Spitzer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein.

Unternehmen in abwartender Haltung

Der IHK-Konjunkturklimaindex sei zuletzt auf 97,3 Punkte heruntergerutscht und damit weit entfernt vom langjährigen Durchschnittswert von 116,8 Punkten. „Wir beobachten eine abwartende Haltung bei den Unternehmen. Sie sind zurückhaltend, was Investitionen und Personaleinstellung angeht“, so Spitzer.

Es fehle an außenwirtschaftlicher Stabilität. Die Unternehmensinvestitionen dürften laut IfW im kommenden Jahr um 1,1 Prozent sinken. „Wenn die neue Europäische Kommission gut startet, der Brexit ohne großes Trara über die Bühne geht und sich die amerikanische Politik wieder etwas beruhigt, wird sich das Verhalten wieder ändern“, schätzt Spitzer.

Eine ungünstigere Konjunkturentwicklung könnte dagegen eintreten, wenn sich die Rahmenbedingungen etwa durch eine Verschärfung der Krise bei der Welthandelsorganisation weiter verschlechtern, warnt das IfW.

Bauwirtschaft große Konjunkturstütze

In der Binnenwirtschaft sieht es besser aus: Die Wirtschaftsleistung bei den auf Deutschland orientierten Dienstleistern und Bauunternehmen wachse. Diese beiden Branchen sind laut IHK auch in Schleswig-Holstein große Konjunkturstützen.

IfW hält Konjunkturprogramm nicht für notwendig

Weil die Ursachen der aktuellen Schwäche im außenwirtschaftlichen Umfeld liegen, brauche die deutsche Wirtschaft kein Konjunkturprogramm, so Kooths. Zudem betreffe die Rezession Produktionsbereiche, die auf staatliche Nachfrageprogramme kaum reagieren würden.

„Es mag sein, dass wir kein Konjunkturprogramm brauchen, wir benötigen aber mit Sicherheit ein ambitioniertes öffentliches Investitionsprogramm“, sagt der DGB-Nord-Vorsitzende Uwe Polkaehn. Der Gewerkschaftsbund fordert mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie ein 450 Milliarden Euro schweres Programm über zehn Jahre, um die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft und damit gute Arbeitsplätze abzusichern.

Das beste Konjunkturprogramm sei eine solide, konsistente Politik, so Spitzer. Dazu gehöre auch eine kontinuierliche Investitionspolitik.

