Im Skagerrak und Kattegat dürfen weniger Heringe gefischt werden

Kiel

Die EU-Länder haben sich am Dienstag nach einer durchverhandelten Nacht auf neue Fangquoten für die Nordsee verständigt. Zwar darf dort im kommenden Jahr insgesamt wieder mehr Hering gefischt werden: Die erlaubte Gesamtmenge steigt auf 41.155 Tonnen, ein Plus von 22 Prozent. Das gilt aber nicht für das Skagerrak und das Kattegat. Für diese Gebiete hat das deutsche Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in den Verhandlungen nach eigenen Angaben eine drastische Senkung der erlaubten Fangmenge erreicht.

Dadurch werde eine Erholung des Heringsbestandes der westlichen Ostsee eingeleitet, die voraussichtlich mehrere Jahre andauern wird. „Nur, wenn Fischbestände nachwachsen und sich regenerieren können, haben unsere Fischerinnen und Fischer eine langfristige Perspektive“, so Minister Cem Özdemir. „Die durch die Beschlüsse zum Hering im Skagerrak und Kattegat möglich gewordene Erholung des westlichen Heringsbestandes ist ein wichtiges Signal für unsere Ostseefischerei!“

Heringe wandern zum Fressen in den Norden

Dem Heringsbestand der Nordsee gehe es aus jetziger Sicht gut, sodass die Entscheidung, dort die Fangmengen zu erhöhen, richtig sei, sagt Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei. Im Skagerrak und Kattegat allerdings mischen sich jedes Jahr Heringe aus der Nord- und Ostsee und landen im Netz.

Denn die Fische, die an der Südküste der Ostsee schlüpfen, halten sich als Jungtiere ihre ersten zwei Jahre in der Arkonasee auf. Dann schwimmen sie im späten Frühjahr nach Norden und verbringen den Sommer zum Fressen in Kattegat, Skagerrak und der östlichen Nordsee (siehe Karte). „Im Herbst wandern sie zurück, überwintern überwiegend im Öresund und begeben sich von dort im Spätwinter wieder auf die Laichplätze in der südlichen Ostsee“, so Zimmermann.

Quote für westliche Ostsee wurde schon um 50 Prozent gekürzt

Nur die Fangquote in der westlichen Ostsee zu kürzen, hätte daher nicht den gewünschten Effekt auf den Bestand gehabt. Für die Ostsee hatte die EU bereits im Oktober festgelegt, dass in Deutschland 2022 nur noch 435 Tonnen westlicher Hering gefangen werden dürfen. Das entsprach einer Quotenreduzierung um die Hälfte, nachdem sie schon in den Jahren zuvor drastisch gekürzt worden war.

Nun seien die Fangmengen für das Skagerrak und Kattegat erstmals wieder in Linie gebracht worden, so Zimmermann. „Es dürfen nur noch knapp 1000 Tonnen Hering aus dem Gebiet gefischt werden. Damit wird der Hering der westlichen Ostsee geschont und hat ab nächstem Jahr erstmals eine reelle Chance, sich zu erholen.“ Das werde aber fünf bis sechs Jahre dauern.

Naturschützer hätten sich mehr Schutz für Kabeljau gewünscht

Das Problem der Durchmischung im Gebiet zwischen Norwegen, Schweden und Dänemark sei jahrelang in den Nordsee-Verhandlungen ignoriert worden, beklagte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Es sei ein positives Signal, dass sich das dank Druck aus Deutschland nun geändert habe. „Die neue Bundesregierung muss den Systemwechsel in der Fischerei mutig und zügig vorantreiben, sonst wird es für viele Fischbestände wie den Kabeljau zu spät sein“, forderte BUND-Chef Olaf Bandt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der WWF sprach von einer „düsteren Lage“ für den Kabeljau. „Der Nordsee-Bestand wird auch im nächsten Jahr weiterhin überfischt, obwohl er bereits so klein ist, dass die Fortpflanzung nicht mehr sichergestellt ist“, kritisierte Stella Nemecky. „Alle Zeichen stehen auf Zusammenbruch.“ Die Fangquote wurde hier leicht um zwei Prozent verringert, deutsche Fischer dürfen demnach 1236 Tonnen aus dem Wasser holen. Auch Minister Özdemir hätte sich beim Kabeljau „ein etwas ambitionierteres Vorgehen“ gewünscht.

Deutsche Nordseefischer dürfen zudem künftig weniger Schollen und Seelachs fangen. Im Vergleich zu vergangenem Jahr sinken die Mengen für Scholle um 10 Prozent auf 4539 Tonnen und für Seelachs um 25 Prozent auf 4307 Tonnen für 2022.