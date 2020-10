Kiel

Immobilien sind auch eine beliebte Wertanlage – das Schlagwort vom „Betongold“ gilt auch in Corona-Zeiten, wie die Immobilienwirtschaft betont. Dabei kommt es neben dem Zustand einer Wohnung oder eines Hauses auch auf den Standort an. Warum sich Immobilien in bestimmten Städten wie Kiel oder Flensburg eher lohnen als in Lübeck oder Hamburg, zeigt eine neue Untersuchung: 15 große und mittelgroße Zentren in ganz Norddeutschland hat die Beratungsfirma „ Wüest Partner“ dafür unter die Lupe genommen.

Die Fachleute haben ein „Rendite-Risiko-Profil“ für die Städte aufgestellt. Dieses soll zeigen, welches Risiko ein Käufer eingeht, wenn er ein Objekt in einer dieser Städte kauft. In die komplexe Rechnung fließen viele Faktoren ein, etwa, wie sich der Markt entwickelt, welche Kaufpreise gezahlt werden müssen oder wie hoch der Wohlstand in der jeweiligen Stadt ist – und wie sich dieser entwickeln könnte.

Der Faktor ist in Kiel günstig für Immobilienkäufer

Für Kiel zeigt das Profil einen günstigen Faktor: Das Risiko, eine Immobilie zu erwerben, ist recht niedrig, ungefähr so hoch wie in Hamburg. Die Rendite, die sich damit machen lässt, ist mit fünf Prozent aber viel höher als in der Hansestadt. Für Flensburg ist der Wert mit über sechs Prozent noch besser: Das Risiko ist dort so hoch wie in Kiel, die Chance auf Rendite aber noch höher. In Hamburg, wo die Preise, die bezahlt werden müssen, schon sehr hoch sind, ist die Rendite mit etwa 3,6 Prozent dagegen wesentlich niedriger.

Andere Städte in Schleswig-Holstein schneiden längst nicht so gut ab: Der Immobilienmarkt in Lübeck etwa soll der Untersuchung zufolge risikoreicher als in Kiel sein, gleiches gilt für Rostock – bei ähnlichen Erwartungen an die Rendite. Und für einige Städte in Norddeutschland wie Bremerhaven und Wilhelmshaven zeigt die Untersuchung, dass die Renditechancen zwar sehr hoch sind, für Bremerhaven etwa 8,7 Prozent, aber das Risiko wegen der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung noch ungleich höher ist.

In der Uni-Stadt Kiel wird nicht genug gebaut

Allerdings werden weiterhin nicht genügend Wohnungen gebaut, auch das zeigt die Untersuchung. Zwar könne für das Gros der Städte festgestellt werden, dass mehr als früher gebaut werde, aber oft weiter hinter dem Bedarf, sagt Volker Ottenströer von Wüeste und Partner. Nur in Bremerhaven und Oldenburg werde genügend gebaut.

„In Braunschweig und Kiel liegen die Fertigstellungen hingegen deutlich unter der Zahl der benötigten Neubauwohnungen“, sagt Ottenströer. Beide Uni-Städte wiesen nur eine sogenannte Versorgungsquote von unter 95 Prozent auf. Das ist das Verhältnis der Haushalte zu den Wohnungen in einer Stadt ( Kiel: 93,6 Prozent). Diese Quote liegt bundesweit bei 102,4 Prozent. Wobei auf der anderen Seite auch gilt: Eine niedrige Versorgungsquote könnte das Risiko reduzieren, dass sich eine Wohnung nicht vermieten lässt – sie dürfte schlicht begehrter sein.

Haus & Grund mahnt: Neumünster nicht vergessen

Haus & Grund Schleswig-Holstein kann die Ergebnisse durchaus nachvollziehen. Allerdings vermisst der Vorsitzende Alexander Blažek in Schleswig-Holstein Angaben für Neumünster. „Die Stadt ist verkehrstechnisch hervorragend angebunden, ob mit Bahn oder Auto. Man kann gut nach Kiel oder Hamburg pendeln, es werden aber auch vor Ort einige Gewerbeflächen entwickelt.“ Deshalb sei für ihn Neumünster ein sehr guter Standort für potenzielle Immobilienkäufer.

„Man muss aber schon recht teuer einsteigen“, sagt Blažek mit Blick auf Eigentumswohnungen, die sich Privatleute kaufen. Gerade Neubauwohnungen, die auf dem freien Markt angeboten werden, seien oft sehr teuer im Bau – dementsprechend müssten Private daran denken, dass es recht lange dauert, bis sich die Investition bezahlt mache. Sehr vermögende Anleger, die mehrere Wohnungen kaufen, könnten da anders rechnen. Private müssten dem Haus & Grund-Vorsitzenden zufolge eher die sichere Anlage im Blick behalten als die Renditemöglichkeiten.

Und Blažek mahnt, dass die Daten der Studie etwas optimistisch gewählt sein könnten: Dort werde zum Beispiel für Kiel eine Durchschnittsmiete von 8,49 Euro angesetzt, die Investitionsbank gehe aber nur von 8,28 Euro aus. Die Mieteinnahmen haben am Ende einen großen Einfluss auf die Rendite, die mit einer Wohnung erzielt werden kann.

