Die Preise für Eigentumswohnungen und -häuser steigen – laut einer neuen Studie dauert es deshalb auch immer länger, bis sich der Kauf im Vergleich zur Miete rechnet. Nach Berechnungen der Deutschen Wirtschaft (IW Köln) liegt die sogenannte Armortisationsdauer in Kiel mittlerweile bei 44 Jahre.

Damit liegt die Landeshauptstadt schon dicht am Niveau von Städten wie Hamburg (48 Jahre), München (47) oder Frankfurt am Main (46). Deutlich niedriger ist die Amortisationsdauer in Städten wie Lübeck (39 Jahre), Hannover (40) oder Bremen (25).

Immobilien in Schleswig-Holstein: Kiel wurde relativ um zwei Prozent günstiger

Und doch: Kaufen lohnt sich trotz steigender Preise immer noch. Denn in einer zweiten Rechnung haben die Forscher die Amortisationszeiten im Jahr 2020 mit denen 2011 verglichen, und dabei auch wieder die Differenz von Miete und Finanzierungskosten als Tilgung angesetzt. Kiel ist danach relativ günstiger geworden, um etwa zwei Prozent.

In 38 von 50 Großstädten, die untersucht wurden, ist die Dauer ebenfalls gesunken. Das zeigt, wie günstig die Finanzierung im Vergleich zu 2011 angesichts niedriger Zinsen ist. In Hamburg wurde es dagegen um rund drei Prozent teurer.

Immobilienkauf ist eine langfristige Angelegenheit

Der Markt ist knapp, die Preise hoch – Makler wie Bernd Hollstein, Verkaufsleiter bei Hans Schütt Immobilien, können diese Entwicklung nachvollziehen. Er betont, dass ein Immobilienkauf eine langfristige Angelegenheit sei, in der man in Jahrzehnten rechnen müsse. Zudem habe Kiel eine relativ kleine Fläche, viele Wohnungen werden auch im Umland angeboten.

Zur langen Amortisationsdauer trage auch bei, dass die Gehälter in Kiel im Schnitt nicht so hoch wie in anderen Städten seien und damit die Finanzierung länger dauere. Darauf, dass die Quote an Eigentümern hierzulande immer noch viel zu gering sei, weist Makler Patrick Stöben hin.

Baukindergeld zeigt Effekt

Doch es gibt auch Zweifel: Björn Petersen von Spiering Immobilien sagt, zwar hätten sich die Mieten von den Kaufpreisen entkoppelt, weil sie sich nur begrenzt entwickeln. Aber so dramatisch könne die Entwicklung in Kiel nicht sein. Petersen weist auf den „Erschwinglichkeitsindex“ des Immobilienverbandes IVD hin, der zeige, dass Immobilien auch in Schleswig-Holstein immer noch erschwinglich seien. Dazu trage auch das Baukindergeld bei, das sich sehr positiv auswirkt.