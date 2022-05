Immobilienmarkt: SH-Sparkassen in Sorge

Kiel

Es ist kein beruhigendes Bild, das Oliver Stolz zeichnet. Ja, es hat seine freundlichen Seiten: Die elf Institute im Land, so der Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Holstein, hätten im Krisenjahr 2021 ein solides Ergebnis erwirtschaftet und einmal mehr einen Beitrag geleistet zu „finanzwirtschaftlicher Stabilität und Sicherheit“. Die befürchtete Corona-Pleitewelle ist – bis jetzt – ausgeblieben. Und die Zeit der Negativzinsen scheint vorbei zu sein, nachdem sie über Jahre hässliche Schrammen in die Bankbilanzen gefräst hat. Doch das Bild hat auch alarmierende Botschaften. Die grellste: Was da auf dem Immobilienmarkt passiert, ist sozialpolitisch brandgefährlich.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn nachdem lange die Preise für die eigenen vier Wände gestiegen, Kredite aber historisch billig waren, hat sich das Blatt innerhalb weniger Monate gewendet. Darlehen, die 2021 noch für ein Prozent Zinsen zu bekommen waren, kosten heute fast das Dreifache. Das ist immer noch günstig, dennoch ist so ein Anstieg geeignet, eng gestrickte Kreditkalkulationen zu zerschießen. Stolz: „Wir geraten bei der Immobilienfinanzierung gerade in eine Phase, in der sich Teile der Mittelschicht den Bau oder den Kauf einer eigengenutzten Immobilie nicht mehr leisten können.“ Verantwortlich dafür seien – neben der „Entkopplung der Marktpreise von den tatsächlichen Immobilienwerten“ – auch die Unterbrechung von Lieferketten und die Verteuerung von Rohstoffen.

Teure Immobilien: SH-Sparkassen für bessere Förderung

Und so fordert der Sparkassenpräsident von der Politik deutliche Entlastungen bei der Eigenheimfinanzierung – gerade für Haushalte, die nicht über größere (Erb-)Vermögen oder überdurchschnittliche Einkommen verfügen. Auch die Fördermöglichkeiten für ökologisches Bauen müssten so ausgestaltet werden, „dass sich auch in Zukunft weite Teile der Bevölkerung die eigenen vier Wände leisten können“. Förderungen dienten schließlich nicht nur als energiepolitisches Steuerungsinstrument, sondern seien auch als „Möglichmacher für Vermögensbildung und private Altersversorgung von großer Bedeutung“.

Sparkassenpräsident Stolz: „EZB muss handeln“

Die Sparkassen im Land, so der Verbandspräsident, verzeichnen zwar „gute Zuwächse bei Kreditvergaben und Wertpapierabsätzen“. Dem stünden jedoch Kosten durch Einlagenüberhänge und rückläufige Zinsüberschüsse gegenüber. Die „zaghafte Zinspolitik“ der Europäischen Zentralbank belaste immer noch die Ertragslage der Institute. Unter diesen Bedingungen hätten die Sparkassen „gut gewirtschaftet“, sagt Stolz. Aber: „Die Dynamik beim Rückgang des Zinsüberschusses erfordert dringend eine Anpassung der Zinspolitik, um das Geschäftsmodell der Sparkassen nachhaltig sichern zu können.“

Lesen Sie auch Immobilien als Geldanlage: Wann der Kauf noch lohnt

Während die Zinsen für Immobilienkredite deutlich anziehen, kann Stolz den Sparerinnen und Sparern nur wenig Hoffnung machen. Erst wenn die EZB die Leitzinsen erhöhe – was mit Blick auf die Geldwertstabilität dringend nötig sei –, sei ein Ende der Verwahrentgelte möglich. Dass Kreditzinsen klettern, Sparzinsen aber nicht, erklärt der Sparkassenpräsident so: „Für Spareinlagen müssen wir uns an den kurzfristigen Zinsen orientieren, die die EZB vorgibt – und die sind noch immer negativ.“ Für die Vergabe von Immobiliendarlehen etwa sei jedoch das Zinsgeschehen am Kapitalmarkt relevant, und dort zeige sich ein deutlicher Anstieg.

So lief das Geschäft der elf Sparkassen in SH Die elf Sparkassen in Schleswig-Holstein konnten ihr Geschäftsvolumen 2021 um 6,6 Prozent auf 48,9 Milliarden Euro erhöhen. Das Jahresergebnis nach Steuern wuchs leicht auf 54,7 Millionen Euro. Der Rückgang des Zinsüberschusses fällt abermals deutlich aus und unterschreitet die Marke von 700 Millionen Euro. Trotz drastisch steigender Kosten kletterte der Bestand an Immobilienkrediten erstmals über 20 Milliarden Euro. 2021 gaben die Sparkassen Darlehenszusagen für Immobilienkredite in Höhe von 4,3 Milliarden Euro. Der Kreditbestand für Unternehmen und Selbstständige stieg um 5,9 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro. Das Filialnetz schrumpft langsam weiter: Ende 2021 gab es noch 210 personenbesetzte Filialen, das sind sechs weniger als im Vorjahr. Rückläufig – aufgrund des immer gefragteren Online-Bankings – ist auch die Zahl der SB-Standorte: Sie sank von 155 auf 147. Die Zahl der Beschäftigten ging um 278 auf 6342 zurück.

Immerhin: Stolz geht – bei aller Vorsicht – nicht davon aus, dass der Zinsanstieg für Immobilienkredite im bisherigen Tempo weitergeht, sondern möglicherweise bei drei Prozent langsam abflacht.