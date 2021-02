Immobilienpreise in Schleswig-Holstein: 30 Prozent plus in drei Jahren

Kiel

Wer viele Daten hat, der kann damit auch viel berechnen. Das Immobilen-Start-up Scoperty aus München hat jetzt selbst ermittelte Schätzwerte für 1,3 Millionen Häuser und Wohnungen in Schleswig-Holstein zusammengefasst und kommt zu diesen Resultaten: Das durchschnittliche Einfamilienhaus im Land ist 148 Quadratmeter groß, Ende der 60er-Jahre gebaut und kostet 379.768 Euro. Wer derzeit eine Wohnung sucht, muss mit 162.688 Euro für ein durchschnittlich 64 Quadratmeter großes Objekt aus dem Jahr 1962 rechnen.

2554 Euro kostet eine Immobilie in Schleswig-Holstein im Schnitt

Was die Daten ebenfalls zeigen, sind weiter rasant steigende Preise: Laut Scoperty lag der durchschnittliche Quadratmeterschätzwert über alle schleswig-holsteinischen Objekte hinweg Ende 2020 bei 2554 Euro und damit 29 Prozent über den Werten von vor zwei Jahren.

Die mit Abstand teuersten Kreise sind Nordfriesland mit 3383 Euro und Pinneberg (2957 Euro). Spitzenwerte erreichen Kampen, Wenningstedt-Braderup und List auf Sylt mit Quadratmeterschätzwerten bis zu 20.069 Euro in Kampen.

Schlusslicht ist Prinzenmoor im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Wer es lieber günstiger hätte, könnte in Dithmarschen auf die Suche gehen: Dort kostet der Quadratmeter aktuell 1648 Euro. Am billigsten sind Immobilien Scoperty zufolge in der Gemeinde Prinzenmoor im Kreis Rendsburg-Eckernförde (1037 Euro).

Portal verspricht mehr Markttransparenz

Scoperty will nach eigenen Angaben die Transparenz auf dem Immobilienmarkt erhöhen und Eigentümern und Käufern so helfen, Entscheidungen zu treffen. „Indem wir die Informationen allen einfach zugänglich machen, können wir erstmals den tatsächlichen Immobilienmarkt in seiner ganzen Größe und Vielfalt darstellen“, sagt Gründer und Geschäftsführer Michael Kasch.

Bisherige Portale bilden nach seinen Angaben mit ihren Inseraten nur ein Prozent des Marktes für Wohnimmobilien ab. Scoperty kombiniert für seine Plattform Online-Straßenansichten von Objekten und ihren Fassaden mit Schätzwertdaten, die auf Grundlage von Algorithmen bestimmt und durch Nutzer ergänzt werden können. „So wie Wikipedia mithilfe der Community Wissen neu zugänglich macht, können wir mit unserem Angebot den Immobilienmarkt völlig neu darstellen“, sagt Kasch.

Schätzwerte klaffen weit auseinander

Ein Problem der Plattform: Die „initialen Schätzwertspannen“ sind oft so groß, dass der Aussagewert vergleichsweise gering ist. Dieser Kritik hält Kasch entgegen: „Wir aktualisieren die Angaben einmal im Quartal, sodass die Spannen im Zeitablauf immer genauer werden.“

Lesen Sie hier: "Was manche für ein Haus bezahlen, ist nicht mehr normal."

Die regionale Immobilienwirtschaft sieht das Angebot von Scoperty skeptisch. Der Vorwurf: Die Plattform sauge digital die äußerst begehrten Adressen potenzieller Verkäufer auf und verkaufe diese dann an Makler weiter.

Auch Datenschützer haben das Portal kritisch im Blick. Kasch hingegen betont, durch mehr Transparenz ermögliche man potenziellen Verkäufern und Käufern, deutlich früher in Kontakt zu treten als dies bislang der Fall ist. Eigentümer, die Preisspannen für ihre Immobilie nicht auf Online-Karten sehen wollen, könnten einer Veröffentlichung jederzeit widersprechen.