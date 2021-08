Kiel

Drei Herren sitzen auf dem Podium. Alle sind Experten, wenn es um den Immobilienmarkt geht. Und alle drei sind sich in vielen Punkten einig bis zur Langeweile: Eine Mietenbremse ist Mist, von echter Wohnungsnot kann keine Rede sein, von einer Blase ebenso wenig, und ausreichend Wohnraum kann nur entstehen, wenn nicht nur die privaten Akteure ihren Job machen, sondern auch die staatlichen. Die Herren sind Andreas Breitner, Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Alexander Blažek, Vorsitzender des Eigentümerverbandes Haus und Grund, sowie Prof. Ulrich Schmidt, Ökonom am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW).

Preise locker um ein Drittel gestiegen

„Immobilienpreise in Schleswig-Holstein: Wer kann das noch bezahlen?“ Über diese Frage diskutieren die Experten an diesem Abend auf Einladung der Hermann-Ehlers-Akademie in Kiel. Allein in den vergangenen zwei Jahren sind Häuser im Landesdurchschnitt um locker ein Drittel teurer geworden. Selbst Immobilien in bislang kaum beachteter Lage gehen schon mal für 250 000 Euro weg – sogar mit Asbestbelastung und Schimmelgeruch.

Halt! Hat der Preis in der Marktwirtschaft nicht eine Lenkungsfunktion? „Ja“, sagt Schmidt. Der Ökonom verweist aber auch darauf, dass der Anstieg der Immobilienpreise „zum größten Teil“ der Verteuerung von Bauland geschuldet sei: „Die Politik hat auf diese Knappheit nicht reagiert.“ Dieses Problem könne der Markt nicht richten.

Die Politik kommt gar nicht gut weg

Überhaupt kommt die Politik nicht gut weg an diesem Abend. „Ich kann keine Strategie erkennen, wie man mit den Megatrends Demografie, Klimaschutz und Urbanisierung umgehen will“, sagt Breitner. In einem Schreiben an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) plädieren Breitner und sein Verbandskollege Marcel Sonntag dafür, mehr Grünflächen zu schaffen, die Zahl der Parkplätze zu reduzieren, Häuser höher zu bauen und Baulücken zu schließen. Zudem sollten Mehrfamilien- statt Einfamilienhäuser gebaut werden. Deutschland, so Breitner, wolle eigentlich nur 30 Hektar pro Tag versiegeln. Tatsächlich seien es derzeit 52.

Blažek warnt: „Immobilienerwerb ist ein wichtiger Faktor der Altersvorsorge – da sollten wir den Menschen nicht den Traum vom eigenen Heim nehmen.“ Aber natürlich müsse man darüber sprechen, was das sei, das eigene Heim. Das müsse ja nicht die freistehende Immobilie auf dem Land sein: „Wir müssen Einfamilienhaus neu denken.“ Auch Breitner verweist auf Vorbilder, vor allem in den Niederlanden: „Dort entstehen Häuser mit deutlich weniger Rohstoff- und Flächenverbrauch, in denen es sich sehr gut leben lässt.“ Einig sind sich die Herren auch in diesem Punkt: Um Eigentum erschwinglicher zu machen, sollte beim Ersterwerb einer Immobilie die Grunderwerbsteuer erlassen werden.

Ministerin baut auf Förderprogramme

Auch die für Wohnungsbau zuständige Innenministerin ist an diesem Abend da – allerdings nur für ein Grußwort: „Natürlich beobachten wir die Preisentwicklung sehr genau“, sagt Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Für die Zukunft müsse man davon ausgehen, dass Immobilienpreise und Baukosten nicht deutlich zurückgehen würden: „Wir müssen uns also darauf konzentrieren, die Auswirkungen dieser Preisentwicklung abzuschwächen, insbesondere für Haushalte mit geringen Einkommen. Immerhin wurden im vergangenen Jahr 16 558 Baugenehmigungen erteil – so viele wie noch nie.