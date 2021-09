Kiel

In den Betrieben gärt es. Der Streit innerhalb der Bundesregierung bringt das Dilemma auf den Punkt. Während Gesundheits- und Wirtschaftsminister den Arbeitgebern ein Auskunftsrecht zum Impfen einräumen würden, lehnt der Chef des Arbeitsressorts so eine Reglung ab.

Viele Unternehmen sehen sich im Konflikt. Einerseits müssen sie alles tun, um Belegschaft – aber auch Kundinnen und Kunden – vor Ansteckung zu schützen. Andererseits ist es ihnen rechtlich verwehrt, Personal etwas zu fragen, was eigentlich keinen Außenstehenden etwas angeht: „Sind sie geimpft?“

Die Rechtslage kommt in Bewegung

Doch die Entwicklung wird weitergehen – sicherlich nicht zur Freude der Datenschützer. „Die Rechtslage scheint sich gerade etwas zu ändern“, sagt Martina Geest, Chefjuristin des Unternehmensverbandes Kiel. Neue oder geplante pandemiebezogene Vorschriften könnten nach ihrer Einschätzung dazu führen, dass sich die Abwägung „individuelle Freiheit“ versus „Gesundheitsschutz und Freiheitsrechte der Belegschaft“ so verschiebt, dass dem Arbeitgeberinteresse am Wissen um den Impfstatus mehr Gewicht zuerkannt wird als bisher.

UV Nord hält nichts von 2-G im Betrieb

Auch der Dachverband UV Nord plädiert für ein Auskunftsrecht. „Wenn Unternehmen Schutzmaßnahmen für ihre Mitarbeitenden ergreifen müssen, dann muss es auch legitim sein, den Impfstatus zu erfragen“, sagt Verbandspräsident Philipp Murmann. Trotz aller Bedenken hätte er erwartet, „dass für die Zeit der Pandemie zumindest eine Ausnahme geschaffen wird, damit Unternehmen rechtssicher die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden ergreifen können.“ Anders als Nordrhein-Westfalens Arbeitgeberpräsident Arndt Kirchhoff jedoch hält Murmann nichts von einer Ausweitung der 2-G-Regelung auf die Betriebe: „Ungeimpfte Mitarbeitende von der Arbeit auszusperren bei Fortzahlung der Bezüge, erscheint wenig sinnvoll.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geimpft? Nicht geimpft? Das zu wissen, so heißt es beim Entwässerungsspezialisten Aco aus Büdelsdorf, könne im Einzelfall schon wichtig sein. Um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen, hat die Logistik des Unternehmens über ein Jahr lang im Zwei-Schichtbetrieb gearbeitet. Dies, so eine Sprecherin, habe zu einer zusätzlichen Belastung der Kollegen und auch zu technischem Effizienzverlust geführt. Inzwischen habe Aco eine sehr hohe Impfquote unter den Beschäftigten. Und die könne man gut einschätzen, „da wir die Impfungen zum großen Teil selbst am Standort durchgeführt haben“. So war es möglich, die Logistik vor Kurzem wieder in den Einschichtbetrieb zu bringen – ohne Abstriche bei der Sicherheit.

Lesen Sie auch Auskunftspflicht zum Impfstatus: Regierung prüft Rechtsanspruch für Arbeitgeber

Einen ungewöhnlichen Schulterschluss bewirkt die Debatte zwischen Gewerkschaft und FDP. Während sich die Union im Landtag für ein Auskunftsrecht ausspricht, die SPD differenzierte Lösungen fordert und die Grünen vor allem auf Rechtssicherheit pochen, lehnen die Liberalen mit dem SSW ein Auskunftsrecht strikt ab: Corona setze „weder das informatorische noch das tatsächliche Selbstbestimmungsrecht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außer Kraft“, sagte der FDP-Abgeordnete Kay Richert. Falls eine Abfrage doch nötig sein sollte, müsse lediglich sichergestellt werden, dass eines der drei G – genesen, geimpft oder getestet – erfüllt sei. Für alle diejenigen, die sich nicht impfen lassen möchten, so Richert, müsse der Arbeitgeber weiterhin Tests zur Verfügung stellen.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) betont, dass das Recht auf informatorische Selbstbestimmung auch in einer Pandemie nicht angetastet werden dürfe. „Ich setze allerdings auf Kollegialität und gehe davon aus, dass es bei einer guten Vertrauensbasis in einem Betrieb möglich ist, mit diesem Thema offen umzugehen.“

Von Ulrich Metschies und Christian Hiersemenzel