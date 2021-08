Kiel

Das Vorschiff der neuen Korvette „Karlsruhe“ kam am Sonnabend in Kiel auf ungewöhnliche Weise in sein Element. Am Portalkran der German Naval Yards Kiel hängend schwebte die mehrere hundert Tonnen schwere Schiffshälfte vom Bauplatz in die Förde.

Rund 400 Meter lang war der Lufttransport der Schiffshälfte. Im Stichhafen an der Fördeseite des großen Trockendocks 8a setze der Portalkran den Neubau dann wie ein „Modellschiff“ ins Fördewasser.

430 Tonnen am Kranhaken

Der große Portalkran kann Lasten mit einem Gewicht von bis zu 900 Tonnen heben. Mit der halben Korvette war der Kran keineswegs an der Belastungsgrenze. Das fast fertig ausgerüstete Schiffsteil wog laut Werft rund 430 Tonnen.

Die „Karlsruhe“ war im Oktober vorigen Jahres auf Kiel gelegt worden. In zehn Monaten hatte die Werft das Vorschiff mit Kommandobrücke und Masten fertiggestellt.

Nächste Woche geht es nach Hamburg

In der nächsten Woche sollen je nach Wetterlage Schlepper das etwa 50 Meter lange Schiffsteil auf den Haken nehmen und durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Hamburg ziehen.

Bei dem zur Lürssen-Gruppe gehörenden Werftbetrieb von Blohm + Voss sollen die beiden Rumpfhälften der „Karlsruhe“ dann in einem Dock „verheiratet“ werden. Das Achterschiff baut die zur Lürssen-Gruppe gehörende Peenewerft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern).

Die Indienststellung ist für 2025 geplant. Die deutsche Marine bekommt insgesamt fünf dieser Korvetten, die ab 2023 in Dienst gestellt werden. Den Bau der Schiffe teilen sich die Werftstandorte in Bremen, Hamburg, Kiel und Wolgast.

Bei German Naval Yards Kiel werden drei komplette Vorschiffe gebaut. Die „Karlsruhe“ ist davon das erste. Das letzte wird nächstes Jahr das Vorschiff der „Lübeck“.